Georgia - Seeking Thrills

4.0 5 0

Echte danskonijnen kennen de vooruitgeschoven singles wellicht al. Voor het jachtige ‘Never Let You Go’ zocht Georgia inspiratie bij Oost-Europese punk en voor ‘24 Hours’ bracht ze een etmaal door in technostad Berlijn. De dansbom met de bizarre zin ‘I was just thinkin’ about work the dancefloor’ doet aan Robyns ‘Dancing on My Own’ denken. ‘Feel It’ is nog meer gemaakt om je helemaal met euforie te laten doortrillen. Genre: dance away the heartache. De rest van de plaat klinkt als een upgrade van het beste van Missy Elliott en M.I.A., laat Shygirls über-Londense stem van pek horen en begint nog aangenaam te dubben ook. Wat een feest!

