Sore Eros - Sore Eros

Niemand minder dan Adam Granduciel van The War On Drugs produceerde ‘Sore Eros’, hun eerste plaat in vijf jaar, en ook Kurt Vile kwam in de studio langs. Het resultaat klinkt eerder Pavement dan Bruce Springsteen en hangt aan elkaar als een door toeterzatte studenten in elkaar gezet Ikea-kastje. Waar je nu eens in je haar krabt van verwarring, kir je de volgende seconde van plezier. De beste euforiemomentjes: die tempowissel in ‘Backseat Bop’, dat gejoel tijdens de gitaarsolo’s in ‘Dharma’, het kampvuurgevoel van ‘Chestnust Follies’ en alles aan ‘Cardinal’.

