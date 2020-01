Eefje de Visser - Bitterzoet

4.0 5 0

De gitaren zijn grotendeels verdwenen: we horen snippers Junior Boys in ‘Zwarte zon’ (nu al een classic) en minimal wave in ‘Lange vinnen’. Eefje puurde haar popsongs via eindeloze trial-and-error met synths en andere elektronica zo uit dat ze ons op ‘Bitterzoet’ een heel eigen muzikale wereld binnenloodst. Een schemerwereld waar de dansvloermelancholie van Robyn door de straten vloeit. Een universum van aantrekken en afstoten, van lang nazinderende gevoelens, soms uitgedrukt in woorden, vaker door tikkende vingernagels, handen die door haren strijken, bloed dat in oren ruist. Niemand anders maakt liedjes als ‘Terug’: hypnotiserende percussie en een zucht wobbelende Boards of Canada-weemoed onder een onweerstaanbare zanglijn. Om van ‘Controle’, waarin een wolk synths door het venster de kamer binnendrijft en ze helemaal opvult, nog maar te zwijgen. De eerste kandidaat voor onze top 10 van 2020? Zeker weten.

