‘To everyone who sell me drugs / Don’t mix it with that bullshit / I’m hopin’ not to join the 27 Club’, liet Mac Miller in 2015 optekenen.

3.5 5 0

De Amerikaanse rapper overleed drie jaar later aan een onbedoelde overdosis. Hij werd 26. Mac Miller had ‘Circles’ bijna af toen hij onverwacht stierf: producer Jon Brion hoefde alleen maar de puntjes op de i te zetten. Het postume resultaat klinkt nog intiemer dan de al zeer introverte voorganger ‘Swimming’: ‘Circles’ baadt in dezelfde liefdevolle warmte als het solowerk van John Lennon of ‘Pale Blue Eyes’ van The Velvet Underground. Mac Miller worstelde op het einde van zijn leven nog steeds met demonen, maar hier klinkt hij hoopvoller dan ooit en daardoor komen sommige songs (‘Complicated’, ‘Surf’) extra hard binnen. Uit ‘Good News’: ‘There’s a whole lot more for me waitin’ on the other side / I’m always wonderin’ if it feel like summer’. Dat de zon eeuwig op jou mag schijnen, Mac.

Voorbeluisteren