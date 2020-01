Toen Bill Fay na een kluizenaarschap van bijna veertig jaar in 2012 opnieuw ten tonele verscheen, deed hij dat in grootse stijl: ‘Life Is People’ is de beste plaat van het vorige decennium.

4.0 5 0

‘Countless Branches’ is zijn derde plaat sinds de comeback, en opnieuw volstaan zijn breekbare stem, de vleugelpiano en teksten over de machtige natuur als God om een diepe indruk te maken. Luister maar naar ‘Salt of the Earth’ – wij kennen zenboeddhisten die minder diep graven, en tegelijk tintelt het nummer van levensvreugde. Bill Fay is nu bijna 80, maar hij kan nog wel even mee. Wie doet hem dat na?