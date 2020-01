Wire - Mind Hive

4.0 5 0

‘Primed and Ready’ is een strijd van synths tegen gitaren. ‘Shadows’ is bijna lieflijk, maar gaat over een gevangenenkamp. Als Wire zichzelf geen tijdslimiet van 4 minuten stelt, klinkt gitarist Colin Newman als Syd Barrett en de rest als vroege Pink Floyd. Ook typisch: de nukkige bassist Graham Lewis zet een song in met ‘I love your sexy hearse’ – lijkwagen, dus. Hoogtepunt ‘Off the Beach’ heeft de zorgeloosheid van een dagje aan zee (’People smoking, joking, hoping’), maar aan het eind rijmt ‘People lying’ op ‘Homeless dying’.