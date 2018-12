Amelie Albrecht wint Humo's Comedy Cup 2018 en volgt hiermee Jens Dendoncker op!

Amelie Albrecht treedt hiermee in de voetsporen van Jens Dendoncker die de vorige editie in 2016 won. Amelie is ook de eerste vrouwelijke stand-upcomedian die de Humo’s Comedy Cup ooit wint. Ze haalde het van Jasper Posson en Sander VDV.

De winnares nam de prijs in ontvangst met de gevleugelde woorden:

'Ik ben blij dat ik Philippe Geubels geneukt heb' Amelie Albrecht

Het werd een heel sterke en gevarieerde editie met een nieuwe generatie stand-up comedians. Quote winnaar Amelie Albrecht werd na rijp en wijs beraad verkozen door de jury: Guy Mortier, Tim Van Aelst, Guga Baùl, Elke Neuville en Seppe Toremans, ondersteund door een professionele vakjury.

Philippe Geubels zorgde ook voor een gastoptreden tijdens de finale.

Na vijf voorrondes in evenveel provincies, waarvoor een kleine 100 stand-upcomedians zich inschreven, en de halve finale in de Minard in Gent, mocht het drietal vanavond in de Antwerpse Arenberg voor het eremetaal strijden.

Naast Jens Dendoncker gingen onder andere Bart Cannaerts (die de avond presenteerde), Wouter Deprez en Gunter Lamoot met de winst lopen de voorbije jaren.

Wie Humo’s Comedy Cup wil herbeleven en ontdekken hoe Amelie Albrecht de jury overtuigde kan op zondag 23 december 2018 om 22.55 terecht bij Q2.