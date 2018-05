Equal Idiots (AB)

4.0 5 0

Maar toen sloop een slungelige knul in de rug van de blazers het podium op. Geniepig ging hij achter een drumstel zitten. Zijn drumslagen vielen in als artillerie. En hij was niet alleen: zijn kompaan - zwart hemd, vuurrood haar – nam een gitaar beet en deed het vervolgens klinken als een slijpschijf. De blitzkrieg was snel en efficiënt: het duo begon een snedige gitaarsong, de boel ontplofte en de blazers dropen af. Rockgroep versus fanfare: 1-0.

‘Wij zijn Equal Idiots uit Hoogstraten, joepiejee,’ riep frontman, zanger en gitarist Thibault Christiaensen, waarna drummer Pieter Bruurs het springerige ‘Styx’ inzette. Of was het ‘Cover The Corpse’? Het is niet gemakkelijk om notities te nemen als jullie maar blijven moshen. Tijdens ‘Hippie Man’ – ‘aaaa-aa-aaaah!’ – crowdsurfte een eerste toeschouwer het podium op, om daarna weer in het publiek te springen. Een kleine aanmoediging van Thibault en tijdens het volgende nummer waren er al vier stagedivers. Brillen braken en tanden kraakten – de liveoptredens van Equal Idiots worden niet voor niets gesponsord door Pearl en het Verbond der Vlaamse Tandartsen.

De hits ‘Salmon Pink’ en ‘Put My Head In The Ground’ waren hitsig, maar je hoefde eigenlijk geen enkele in Carapils en braaksel gedrenkte noot van hun debuutplaat ‘Eagle Castle BBQ’ te kennen om je donderdag in de AB rot te amuseren. Equal Idiots serveerde de heerlijkste rammelrock uit het rommelhok met oprecht enthousiasme. Dat hun officiële bandmotto voor altijd ‘Bier drinken en kut roepen’ mag blijven.

En net wanneer de smerige garagerocknummers een beetje eentonig werden, begon Pieter op een klein xylofoontje te klingelklangelen. Voor de eerste keer schakelden de Idioten één versnelling lager voor ‘Toothpaste Jacky’, een geweldige single gevuld met nineties-nostalgie – mag in jouw 90’s-playlist tussen ‘All Star’ en ‘Stacy’s Mom’. Datzelfde trucje deden ze nog eens in de bisronde, waar we Thibault voor het eerst met een akoestische gitaar in de hand zagen – wij dachten eigenlijk dat hij daar allergisch van was. ‘Eagle Castle BBQ’ klonk als een kampvuurlied van Oasis: leuk, maar vooral de stilte voor de storm dat ‘Put My Head In The Ground’ heette. P-P-P-P-P-P!

Kwamen een handje helpen bij het slopen van de AB: Antwerpse rapper Dvtch Norris, die zijn vuilste woorden bovenhaalde om zich te meten aan de vettige gitaar van Thibault. En Dieter Beerten, drummer van High Hi, die kwam meppen tijdens ‘Butter (Up Down)’. Maar Equal Idiots in de AB was in hoofdzaak Thibault en Pieter, beste vrienden die twee jaar geleden De Nieuwe Lichting wonnen en het tot de finale van Humo’s Rock Rally schopten door te doen wat ze graag doen: spelen. Deze uitverkochte AB-show was de verdiende frikandel op de moddertaart.

PS: Je vond ons er waarschijnlijk idioot uitzien met onze duikbril aan. Maar voor de finale van Humo’s Rock Rally hadden de twee grootste hansworsten uit Hoogstraten een vernuft communicatiesysteem bedacht: Pieter en Thibault fluimden elkaar in het gezicht. En jawel, terwijl Dvtch al rappend over het podium banjerde begon Thibault in het rond te spuwen. Wie laatst lacht, heeft gisteren geen speeksel in zijn oog gehad.

Het moment

Thibault legde zijn gitaar opzij, sprong het publiek in, crowdsurfte naar de achterkant van de zaal, pikte er een blik bier op en crowdsurfte terug naar het podium. Zijn tijd? 48 seconden. Bel het Guinness Book of Records!

Het publiek

Dronk liever bier en riep liever kut dan te blokken.

Quote

‘Ik ga niet beginnen bleiten, maar dit is toch echt indrukwekkend voor twee knullen uit de Kempen.’ – Thibault Christiaensen

‘Jij hebt rare fans, man.’ – Dvtch Norris

Tweet