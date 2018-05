Waar u gisteravond was, is uw zaak, maar wij waren in Opwijk en dat mag u gerust weten. In Nosta stond daar namelijk het mooiste meisje van de wereld in de zaal, en onze meest favoriete zwartzak aller tijden op het podium. Het was precies twintig jaar geleden dat Sophia er speelde, en dat smeekte met aandrang om een herhaling.

4.5 5 0

In een god hebben wij nooit geloofd, maar zowat een kwarteeuw geleden hebben we wel even getwijfeld of Robin Proper-Sheppard er niet één is. Dat zit zo: in 1993 speelde hij met zijn toenmalige band The God Machine op Pukkelpop. Als opgeschoten puber stonden wij vol verwachting voor het eerst op de Kiewitse wei. Donkere wolken dreven in het zwerk, zwanger van regen en ander onheil. Plots steeg vanop het podium een lang uitgesponnen, monotone ‘hmmmmm’ op, die wel een eeuwigheid leek aan te houden. Het wolkendek brak open, schuchtere zonnestralen priemden door de grijze lucht, The God Machine beukte de dag op gang en niet veel later was de hemel blauw. We hebben lang gedacht dat het tafereel zich alleen in onze verbeelding had afgespeeld, maar onverdachte bronnen hebben ons bevestigd dat ze hetzelfde ervaren hebben. Sindsdien is niks meer hetzelfde.

‘The God Machine… That was one fucking amazing band,’ zei Proper-Sheppard gisteravond nog. Zijn stem kraakte lichtjes, wij pinkten een traantje weg. Het verhaal is bekend: na de plotse dood van bassist Jimmy Fernandez trok Robin Proper-Sheppard zich terug in de duisternis en richtte hij Sophia op. Vanuit die donkere krochten opereert hij nu al een goeie twintig jaar, en het gemis van z’n vriend Jimmy vergezelt hem daar nog steeds. Tijdens ‘So Slow’, een ode aan Fernandez, liepen de rillingen ons alweer over de rug. Zo mooi.

Sophia klonk bij momenten zo fragiel en breekbaar als de vleugels van een gevriesdroogde vlinder. Intiem en ingetogen en toch zo intens dat het bloed in onze aderen stolde en kookte tegelijkertijd. Andere songs rolden als een warm deken over ons heen, de finale van ‘Desert Song No. 2’ voelde aan alsof we ons erin konden nestelen en er veilig schuilen voor die boze, boze buitenwereld. Een veel poëtischer ziel dan de onze heeft er met ‘balsem voor de ziel’ ooit de meest toepasselijke zinsnede voor bedacht.

Wie Sophia al heeft zien spelen, weet wat te verwachten, en dat is precies waarom je telkens weer teruggaat. Wie hen nog niet heeft gezien: zondag spelen ze nog in Muziekodroom in Hasselt en er is nog plaats. Vooruit, u moest al onderweg zijn. Hop hop! Wie binnenkort naar Nosta gaat: neem stoffer en blik mee, want ons hart ligt daar nog in duizend stukken op de grond.

Het hoeft niet nog eens twintig jaar te duren, Nosta.