Björk (We Love Green)

Toen we een van Björks fluitisten al spelend uit een met goud ingelegde bloemknop zagen verschijnen, waren we blij dat Björk deze zomer niet op een massafestival – herinner je nog haar lauw ontvangen set op Pukkelpop 2012? – maar op het mooiste plein van Gent komt spelen.

Gent Jazz brengt de IJslandse avant-gardeprinses namelijk op 11 juli naar het Sint-Pietersplein voor haar eerste Belgische show sinds Pukkel 2012 en tevens haar enige optreden in de Benelux met haar nieuwe plaat ‘Utopia’. Ook Frankrijk bezoekt ze maar één keer: afgelopen zondag speelde ze met zonsondergang een sprookjesachtige set in het Parijse park Bois De Vincennes op het festival We Love Green. Net zoals we als kind onze pakjes onder de kerstboom al weken op voorhand hadden opengescheurd, trokken we nu naar Parijs, benieuwd welke Björk we nu zullen aantreffen.

Nog nooit gehoord van We Love Green? Dat komt nog wel. De naam van het festival geeft het al weg: van afbreekbare verpakkingen over zonnepanelen tot voedzaam eten, die Parijzenaars houden van groen. Milieubewust, zonder dat wij als feestende festivalganger daar al te bewust van waren. Wat wel opviel: ons festivaleten zwom eens níét in de mayonaise en op het eind van de tweedaagse stonden we nog steeds op groen gras in de plaats van een aangekoekte laag afval. Voeg daar nog een uitstekende line-up aan toe – de Londense rosse rocker King Krule blonk uit – en je begrijpt waarom We Love Green stilaan een vaste waarde in het Franse festivallandschap aan het worden is.

Veertig jaar na haar debuut als eigenzinnig kindersterretje blijft Björk (52) een geval apart. Tijdens de eerste tien minuten van haar headlinerset op We Love Green kwamen enkel maar vogelgeluiden uit de speakers, Björk was zelf nergens te bespeuren. Dan verscheen plots een heus manifest op het videoscherm. Dat we een utopia moeten creëren samen, een wereld waarin natuur en technologie hand in hand gaan. En waar beter te beginnen dan bij muziek?

En opeens was ze daar. De sirene van IJsland, het ongrijpbare elfje van de pop. Björk verscheen verkleed als een sprankelende orchidee te midden van een kleurvol bloemenperk, waarvan de opzichtigste bloemen gewoon haar fluitisten bleken te zijn. Eén muzikante verscheen nog veel later: toen de gigantische bloemknop vooraan het podium ontlook, een dik half uur in de set. Hoelang zat die vrouw daar al verstopt?

De muziek klonk bij momenten al even Avatar als het decor eruitzag. Björk bracht négen nummers van haar onbeschrijfbare jongste plaat ‘Utopia’. Is het pastorale techno? Industriële Disney? Massive Attack meets Tsjajkovski’s ‘Het Zwanenmeer’? Dwarsfluiten en dwarse beats vormden alleszins de basis van elke song. Verder was er weinig houvast: er waren nauwelijks strofes, laat staan refreinen. Björk bracht geen nummers, ze bouwde een universum.

Het wérkte tijdens de prachtige opener ‘Arisen My Senses’, een lied dat Björk ooit haar gelukkigste vuurwerk heeft genoemd, en het betoverende ‘Courtship’. En zéker tijdens ‘Losss’ – geen typefout – aan het einde van de set, waarin bassen als stormrammen de sprookjesachtige partij van de fluitisten verbrijzelden. Ook ‘Sue Me’ kwam hard binnen. Als reactie op haar ex die haar voor de rechtbank sleepte zong ze verbeten: ‘Sue me, sue me, sue me all you want.’ En iets later: ‘Let’s break this curse, so it won’t fall on our daughter. And her daughter. And her daughter.’

Maar tijdens de oh so quiet liedjes ‘Tabula Rasa’, ‘Utopia’ en ‘Features Creatures’ overstemden de beats van de danstent iets verderop de frivole muziek. Een probleem dat Björk in Gent niet zal hebben – als de studenten het einde van de examens niet te luidruchtig vieren in de cafés van de Overpoort, natuurlijk.

Met negen nieuwe nummers was er slechts plaats voor vijf oudjes, en niet eens allemaal klassiekers. Oké, ‘It’s Oh So Quiet’ speelt ze nooit, maar ze skipte ook ‘Hyperballad’, ‘Jóga’ en alles vanop het meesterwerk ‘Vespertine’. Ze speelde wél ‘Isobel’ en dat werd meteen het hoogtepunt van het optreden. Terwijl de grond daverde zong het publiek met Björk: ‘Na na na, na na.’ Vreemdste meezinger van het weekend.

Tja, weinig artiesten weigeren om hun grootste hits live te spelen. Maar weinig artiesten zijn na veertig jaar nog steeds relevant. De ongebreidelde fantasie, de betoverende muziek, Björks optreden bleef plakken. Nu we weten wat we van haar zullen krijgen in Gent, kijken we er eigenlijk alleen maar nog meer naar uit.