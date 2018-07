Concertreview: Little Simz op Rock Werchter

4.0 5 0

Simz stond al een tijd op ons verlanglijstje. Een paar jaar geleden - omstreeks 2015 - had Kendrick Lamar in een zeldzaam radio interview met de BBC gepreveld: ‘Little Simz. She might be the illest doing it right now’. Onze interpretatie destijds: Ach, ‘t is slechts beleefdheid, een vleugje Amerikaanse hielenlikkerij. Simz is geboren en getogen in London, vandaar.

Oef, wat zaten we fout! Little Simz is een hele grote, een volksmenner met de ambitie én visie om à la K.Dot de regisseur van prachtige Gesamtkunstwerken te worden. Op Werchter had ze een driekoppige jazzband mee die voorzag in rijke, vibrerende soundscapes: scheutjes psychedelica uit de pijnappelklier van Janelle Monáe. Het openingssalvo, ‘Good For What’ was een maaltijdsoep van melancholische digitale strijkers en rokerige jazz. Simz - het leek alsof ze zich had voorbereid op een slaapfeestje - was inmiddels lichtvoetig in een pyjamabroek en een grijs t-shirt het podium op geslenterd. ‘It's like you're dying to play this character living this life that's based on real life events’. Simz ziet in haar werk af van materialistische, postcode-gerelateerde opschepperij. Ze is meer geïnteresseerd in de gebreken van deze wereld. Haar laatste langspeler, Stillness In Wonderland uit 2016, was een puik conceptueel knutselwerkje, een knipoog naar Alice In Wonderland.

‘Imagination is the only weapon in the war against reality’, merkte die immer grijnzende kat uit het voornoemde boek al fijntjes op. In KluB C was het aanvankelijk heerlijk dagdromen geblazen. ‘Bad To The Bone’ kreeg een zwoele, festival-vriendelijke make-over: een vleugje achterstandswijk-soul afgetopt met een zinderende 808-bass die als de dooier van een zacht gekookt eitje over de rand droop. Simz flowde daar met de precisie van een Noord-Koreaanse legerparade dwars doorheen. ‘King Of Hearts’ vibreerde en zinderde: een vloedgolf die aangenaam tegen onze trommelvliezen beukte. Het is een song die na het transcriberen van het vocale mitrailleur-geweld minder lijkt dan het is. Anders gezegd: we hebben genius.com niet hoeven inschakelen om te achterhalen wat er gezegd werd. ‘Old rappers need to quit talk about legacy / I don't give a fuck about what he or she sold.’ Klare taal van een grote vrouw. ‘Did you like that?’ Oh God, yes!

Wonderland is amazing, ain-it’. ‘Picture Perfect’ was pure magie: een schetterend accordeonnetje omgeven door kleurrijke Disney-trap. Als het stortregent in haar hoofd schuilt Simz in haar Wonderland. Vandaag nodigde ze ons allemaal uit in haar prachtige paradijsje. Ze droeg haar dreadlocks als een kroon - Little Simz a.k.a The Queen Of Hearts.