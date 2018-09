The Tallest Man On Earth (De Roma)

4.0 5 0

Kristian Matsson tourt, na een avontuur met een full band rond zijn vorige plaat ‘Dark Bird Is Home’, weer solo de wereld rond: de kleine Zweed – Sulta Kösen is met zijn 2 meter 51 de echte grootste man ter wereld – met zijn afgepeigerde gitaartechnicus. In De Roma speelde hij banjo en piano, liet hij een elektrische gitaar klinken als een draaidoosje en een akoestische gitaar als een galopperend raspaard. Zijn stem was feilloos: een warme stem met een heerlijke rasp die elke song – hij coverde in De Roma met verve ‘I Say A Little Prayer’ en ABBA’s ‘The Winner Takes It All’ – de zijne maakte.

Kristian – na de intieme set van gisteren mogen we allemaal gewoon Kristian zeggen – stond scherp. Hij bestormde het podium op de tonen van Håkan Hellströms ‘För Sent För Edelweiss’ en greep meteen ieders aandacht. Hij smeet zijn hele lijf in de strijd. Een stevig gitaarakkoord en zijn been vloog omhoog, een instrumentale versnelling en hij stond ter plekke te spurten. Bij momenten was het zelfs schattig: als hij al stappend speelde begon hij zowaar te huppelen.

Tegen het vierde lied kwam de set al tot een eerste hoogtepunt: ‘The Gardener’, waarbij hij het ene moment tien seconden lang ‘youuur’ aanhield en het andere als een bezetene fluisterde in zijn microfoon. ‘1904’, nieuwtje ‘Forever Is A Very Long Time’, ‘The Wild Hunt’, ‘Leading Me Now’ – ‘Deze song gaat over vallen van je paard. Doen we dat niet allemaal?’ – en ‘Like The Wheel’ haalden datzelfde hoge niveau, zijn meesterwerkje ‘Love Is All’ overtrof het.

‘The moment I wake up/ before I put on my makeup/ I say a little prayer for you.’ Kristian zong de woorden, maar zette de klassieker verder helemaal op z’n kop. Aan jullie gefluit en geklap tijdens ‘The King Of Spain’ te horen waren jullie fan van Kristians plannen om een coup in Spanje te plegen. Het ondergewaardeerde ‘The Dreamer’ had het beste refrein van de avond: ‘Sometimes the blues is just a passing bird/ And why can't that always be.’ En het nostalgische pianolied ‘Kids On The Run’ was de perfecte afsluiter.

Kristian Matsson is slechts 1 meter 70. We kunnen onszelf ein-de-lijk verzekeren: size doesn’t matter.

Het moment

Tijdens het lieve ‘I’m A Stranger Now’ – kenden we niet eens! – wandelde hij al zingend tussen de stoelen van De Roma.

Het publiek

Was fantastisch. Jullie waren zo enthousiast dat jullie zelfs klapten toen Kristian gewoonweg een kruk vooraan het podium zette. Voor wie na twee uur nog niet genoeg had: The Tallest Man On Earth is nog bezig met de opnames van zijn nieuwe plaat, maar hij heeft wél een vijftal uitstekende nieuwe songs met een mooie video via YouTube uitgebracht.

Quote

Kristian na zijn elfde song: ‘Iedereen die mij voor het eerst ziet, heeft tegen nu wel door dat ik alleen maar verdrietige liefdesliedjes zal spelen. Ik heb ook een gelukkige love song! Maar die komt later, de volgende is, welja, héél verdrietig.’

