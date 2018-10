Khruangbin (Botanique)

‘Het betekent vliegtuig,’ zo leest de Twitter-bio van het Texaanse trio Khruangbin . We weten nog steeds niet hoe je Khruangbin dan hoort uit te spreken, maar één ding weten we wél na hun passage in de Botanique : Khruangbin is een wereldband.

4.0 5 0

Een introductie van de drie Khru-leden is – vooralsnog – op zijn plaats. Op bas: Laura Lee, die met haar zwarte pruik en gouden ketting voor de Cleopatra-look ging. Lee is all about that groove. Om de vijf seconden ging ze eens door de knieën. De snarendrijver: Mark Speer, een genie die in een fractie van een seconde kon wisselen van stijl, tempo, ritme of intensiteit. Drummer Donald Ray ‘DJ’ Johnson Jr. leek dan weer ergens anders te zijn: zelfs tijdens zijn drumsolo in ‘Two Fish And An Elephant’ stond zijn blik onafgebroken op oneindig.

Hoe Khruangbin klonk in de Botanique? We hoopten dat u het niet zou vragen. Hun gemeenschappelijke liefde voor oude funkmuziek uit Thailand heeft dit trio destijds bij elkaar gebracht. Maar we hoorden véél meer in de Botanique. ‘August 10’ was onversneden funk met wahwahpedaal, terwijl het met aanstekelijke gitaarriffjes gezegende ‘August Twelve’ eindigde met een psychedelische rockfinale. Tijdens de zweverige popsong ‘Friday Morning’ wiegde Khruangbin ons zachtjes in slaap, waarna we droomden van eenhoorns, The Byrds, dubbele regenbogen en Pink Floyd.

En we reisden. Naar Iran tijdens ‘Maria También’, naar de Franse Antillen tijdens ‘Evan Finds The Third Room’ en naar de kust van Californië dankzij de ‘Misirlou’-surfrockriffs van ‘Lady And Man’. We kunnen niet eens zeggen dat Khruangbin een instrumentale groep is: het trio kraamde onzin uit tijdens ‘Lady And Man’ en ‘Friday Morning’, maar deed dat wél al zingend. ‘Hun muziek klinkt als een warm bad,’ zei onze buurvrouw. Niet de beste omschrijving, maar eerlijk? Wij kunnen niet beter.

‘Jullie zijn zo stil en lief,’ zei Speer droogjes, ‘jullie hoeven niet zo stil en lief te zijn, hoor.’ Wat Khruangbin zondagavond ook deed in de Botanique, niets gebeurde zonder gevoel en humor. Op de meest ongepaste momenten zetten Lee en Speer een gesynchroniseerd dansje in. Tijdens ‘The Infamous Bill’ drumde Marko op een leeg bierflesje, tijdens ‘Lady And Man’ speelde hij een overheerlijke gitaarsolo door zijn gitaar volledig te ontstemmen. Het trio riep keer op keer ‘White cat!’ in het aalgladde ‘Mr. White’ en ‘Still alive!’ tijdens ‘People Everywhere (Still Alive)’. Geen drama, geen pretentie. Muziek is een speeltuin en Khruangbin resideert in de hoogste torenkamer.

De set piekte tijdens ‘Evan Finds The Third Room’. ‘Yes!’ zong Laura Lee, waarop DJ en Speer met hun falsetstem antwoordden: ‘This is the third room.’ Wie is Evan? Wat vindt hij in die derde kamer? Khruangbin weet het ook niet. De bas was een en al groove, de gitaar glimlachte als Nile Rodgers en de drum hield het kurkdroog. En dan rinkelde een telefoon. Lee stopte met bassen, wandelde naar de groene telefoon op haar versterker en nam op. ‘Hallo Brussel,’ zei ze. ‘Als jullie graag hallo zeggen, duw dan op één. Als jullie willen weten hoe het met me gaat, vraag dan hoe het met me gaat.’ Ze legde de hoorn neer, slenterde terug naar haar microfoon en zette die onweerstaanbare groove terug in. Opeens floepte de verlichting uit en werd de Botanique verlicht door een schitterende discobal. We weten niet van jullie, maar zoiets hebben wij nog nooit meegemaakt.

De wereld was nog nooit zo klein als vandaag: via Google Street View kun je het weergaloze Petra in Jordanië verkennen terwijl je luistert naar de Iraanse popzangeres Googoosh via Spotify. Khruangbin is een van die bijzondere bands die de mogelijkheden van deze grenzeloze wereld omarmt zónder hun eigenheid te verliezen. Voor de hardhorigen: Khruangbin is een wereldband.