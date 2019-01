Tourist LeMC in de Lotto Arena

Tourist LeMC zong in de Lotto Arena niet alleen over stad, liefde en leven. Johannes Faes haalde gisteren ook een gelegenheidsgedicht boven. Met de zinssnede: “Ik geniet van dees podium, da van hiernaast is de volgende stap”. Geen wensdroom, zo bleek achteraf. De Antwerpse troubadour staat op 8 november in het Sportpaleis. Daar mag hij wel de opbouw van zijn concert herschikken.

Anderhalf uur stond Tourist LeMC met zijn Legionairs op het podium van een uitverkochte Lotto Arena. Om er zijn derde album We Begrijpen Mekaar voor te stellen, waar hij gisteren meteen een gouden plaat voor kreeg. Om de liefde voor zijn Antwerpen uit te schreeuwen, zijn eeuwige muze. Met een aantal gasten ook. Raymond van het Groenewoud kon er helaas niet bij zijn, vertelde Johannes Faes. ‘Spiegel’ werd daardoor geen ijkpunt in de set. De doortocht van Jos Smos wel. Aangekondigd als “de stamvader van het kroeglied” mocht de zanger van Katastroof zijn eigen ‘Triestige Plant’ zingen. Een weemoedig nummer over dronkaards, uit het repertoire van Katastroof dat niet te protserig overkwam. Faes schikte zich in een gedienstige rol en liet de spots aan de oude volkszanger.

Ook het nieuwe ‘Oprechte Leugens’ sprong er uit. Het duet klonk fruitig en fris. Met dank aan de inbreng van Alice On the Roof, de Waalse zangeres die ook het voorprogramma verzorgde. En helemaal aan het einde van de set bracht ex-gitarist Wally warmte in de zaal. Hij kwam ‘Horizon’ meezingen. Toen heel de zaal het refrein overnam, ontspon zich een magisch moment. Waarop Faes een knuffel gaf aan zijn voormalig bandlid.

Van de songs die de hiphopper zelf bracht onthouden we vooral ‘OLV’, opgespaard tot allerlaatste bisnummer. Een knappe ode aan Antwerpen alweer, en misschien wel de beste song op We Begrijpen Mekaar. Faes sloeg zijn vleugels uit, de drie muzikanten werden bijgestaan door saxofonist Mitya en klonken heerlijk broeierig. Alle handen in de zaal gingen -eindelijk- de lucht in. Het gaf aan waartoe Tourist LeMc in staat was, wanneer hij de juiste richting in sloeg.

Handrem op

Bij heel wat andere songs leek het alsof groep en frontman zich wat inhielden. ‘Welkom’ en ‘Tramontane’ werden te klein gespeeld voor zo’n grote zaal. De songs kabbelden voort als een beekje, niet als de machtige Schelde. Er kwam weinig reactie uit de zaal. Dat had Faes ook door. Hij begon over het podium te huppelen, trok naar de zijkanten om de massa in de ogen te kijken. Die was vooral voor de hymnes gekomen. Toen ‘Ik Wil Deze Nacht’ werd ingezet zong de hele Lotto Arena mee, als betrof het een volkslied voor Sinjoren. Noem het het nieuwe ‘Antwaarpe’ van De Strangers. Faes zong het met de grote glimlach. Als dit de erfenis is die hij achterlaat, dan is het een mooie. Knap trouwens hoe deze show visueel was opgebouwd. Grote honingraten die achter de troubadour hingen werden videoschermen, en vormden meermaals de skyline van ‘t stad.

Stellen dat dit concert eenheidsworst was, is de waarheid geweld aan doen. ‘En Route’ werd in een aanstekelijk marsritme gespeeld. ‘Ik Denk on A’ kreeg een leuke reggae-bewerking, met een glansrol voor de zoete sax van Mitya, veruit de beste muzikant gisteren. Ook zijn bijdrage in ‘Bilan’ was fraai en deed aan Sting’s ‘An Englishman in New York’ denken. Als Tourist LeMC in zijn flow zat en durfde groot te gaan, zag je waarom hij genomineerd is voor vier MIA’s. In ‘We Begrijpen Mekaar’ bijvoorbeeld, het titelnummer van de nieuwe plaat. Dat dreef op piano, klarinet en rhymes, en klonk als een warme omhelzing.

De bisronde opende met ‘Boussa’, op plaat een sterkhouder. Hier met Faes op een barkruk nogal saai. In ‘Koning Liefde’ trok de gitarist naar voor. Jammer dat Faes net dan even naast de toon zong. Toen hij het refrein aan het publiek over liet, ging het hem beter af. Er volgde nog een lied uit zijn eerste plaat, alweer een ode aan Antwerpen. Faes bracht ‘Mijn Stad’ innig en vol passie. Terwijl rode en witte spots door de zaal straalden ging hij vooraan op zijn knieën zingen, vlakbij zijn publiek.

Boek mij een plek zo dicht mogelijk bij de heilige grond van Antwerp, moet Tourist LeMC gedacht hebben. Na De Roma bij de vorige plaatvoorstelling nu een volle Lotto Arena. Een halve Bosuil, zeg maar. Om dit najaar nog dertig meter op te schuiven richting Deurne-Noord. Klaar voor een tweede thuismatch.

Tourist LeMC staat op vrijdag 8 november in het Sportpaleis. Tickets zijn te koop vanaf 23 januari.