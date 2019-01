Jef Neve en Natalia in de AB

Liters wijn vloeiden in aanloop naar hun samenwerking, zo gaven Jef Neve en Natalia dinsdagavond toe in het theater van de AB. Quod in vino veritas: je was getuige van een waarachtige voorstelling, die beide partijen uit hun comfortzone sleurde, maar hen - in tegenstelling tot ons slipspoor op weg naar huis - nooit roemloos onderuit deed schuiven.

4.0 5 0

'Vegas in Brussels,' grinnikte Arno naast ons, toen een in strak glitterpakje gehulde Natalia haar lichaam en stem in de strijd gooide tijdens de laatste helft van het concert. Er viel zeker iets te zeggen voor die Vegas-vibe tijdens een funky en soulvol ‘Glamorous’. Maar toch tekenden het orkest (met DJ Grazzhoppa, drums, cello, contrabas, saxofoons en achtergrondzangeressen) en Dame Druyts vaker voor een minder glimziek plaatje.



Vaak bewandelden ze een jazzy pad, maar ook voodooblues (‘I Put a Spell on You’) en modern klassiek passeerden al eens de revue. Het zou zéker geen 'Jef Neve goes pop' of 'Natalia goes jazz' worden, hadden de twee in een voorafgaand interview nog verzekerd. Helemààl klopte die bewering niet, wanneer een jazzy standard als ‘Bye Bye Blackbird’ het beste van beide werelden leek te verenigen. Maar door de bank genomen bewezen Natalia en Neve vooral dat ze zich als getalenteerde allrounders konden profileren.

Onmogelijk huwelijk?

Bien étonnés de se trouver ensemble? Je had het vooraf kunnen denken, al werden zowel Neve als Natalia geoormerkt in de Kempen, en herinnerden we ons plots net zo goed dat Neve ook al eens met Get Ready! scheeps was gegaan in een schimmig verleden. Zo’n onmogelijk huwelijk leek het dus ook weer niet.

Toch merkte je dat beiden wat onwennig schuifelden in het begin van de set. Een concert zonder schoonheidsfouten werd het ook niet, trouwens. Maar zelfs dààr zag je de charme van in: op intieme wijze besnuffelden de twee elkaar, waarbij hun talent meer dan één raakvlak bleek te kennen.

Zielen in één borst

Dat de Kempen bij wijlen stil en dan weer oerend luid kunnen zijn, merkte je ook wanneer de Noodgalm van Oevel zich een enkele maal liet gelden in d’r elegante pied-de-poule-jurk. Maar Natalia - gezegend met een klok van een stem - bracht zelfs ‘I’ve Only Begun to Fight’ meer ingetogen dan ooit, waarbij speelse jazz behaaglijk kronkelde rond haar stembanden. De twee zetten zwaar in op de verrassing, maar gokken deden ze zonder verliezen.

Wat nog mooier om zien was: de zielen in hun borst vochten nooit om voorrang. Jef Neve en orkest waren méér dan een begeleidingsband voor Natalia, terwijl die laatste zich op haar beurt ook nooit zomaar liet wegcijferen op het podium. 'Ik ga dus ook een stukske piano spelen,' klonk het zelfs ergens in de set - waarbij ze de benaderende gedaante van haar imitator Nathalie Meskens naar de kroon stak. Waarop de Oevelse aan de vleugel een fraai ‘Million reasons’ van Lady Gaga bracht. Een wereldtalent bleek niet weggelegd voor d’r ranke vingers, merkte je weliswaar nadat ze achteraf de juiste akkoorden voor ‘I Want you Back’ node kon vinden. Maar sterven op de planken deed ze evenmin.

Aardig overbodig

In de laatste rechte lijn versjteerden beiden het helaas wél ei zo na, met een even aardige als volkomen overbodige cover van Leonard Cohens ‘Halleluja’: velen gingen de twee inmiddels voor in een hommage aan de Master of Gloom, en meestal klonk die ode minder salonfähig. Maar eigenlijk vormde die cover hooguit een lichte smet op een set die gedurfd en bij momenten zelfs sensationeel klonk.

'The search must be carried out with compassion', liet de scratchende dj Grazzhoppa al horen aan het aan het begin van de voorstelling in een geluidssample. Geen woord van gelogen, bleek nadien. Zo lang deze zoektocht van Neve en Natalia langs cultuurhuizen even opwindend blijft, kunnen ze vast ook op uw mededogen rekenen.