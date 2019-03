Gestapo Knallmuzik in Trix

De naam van Gestapo Knallmuziks vorige album was ‘Beffn Ist Boffn Das Du Nicht Musst Baffn’. Als u denkt dat het nieuwe album, dat gisteravond gedoopt werd in Trix, die titel niet zou kunnen overtreffen in vulgariteit, bent u ferm mis. Het nieuwste pareltje van het olijke trio heet ‘Tinkie Winkie ist Dipsy und Steeckt zein Lala ins Po.’ Ganz geil!

De band Gestapo Knallmuzik is populairder bij studenten dan rilatine en Carapils, maar wat is het dat dit Duits-Kempische electropoptrio zo geliefd maakt? Het is een combinatie van drie factoren: teksten die even geniaal als marginaal te noemen zijn, ultra-catchy refreintjes en een geweldige dosis zelfrelativering. Want hoewel de band in alles schreeuwt om niet te serieus worden genomen, zitten de liedjes over schuurpapier, kuisvrouwen en kachels opvallend goed in elkaar. Eens de aanstekelijke semi-Duitse refreinen je oor binnensluipen, blijven ze uren hangen tussen de prefrontale en occipitale cortex.

Naar een optreden van Gestapo Knallmuzik gaan betekent ook je moeten overgeven aan de marginaliteit. Ja, je kunt daar in een proper hemd staan, maar de knop moet om. In een uitverkocht Trix was dat geen probleem en liet het studentenpubliek zich gretig opzuigen in de pretwereld van de drie mannen in skipak, gele regenjas en joggingvest.

Op het podium verschijnen dansende poetsvrouwen, teletubbieballonnen en een heus Dixi-toilet. Klassiekers ‘Wir Gehen von Grond’ en ‘Kächelwinckel Pëeters’ worden hard meegebruld, maar net zo enthousiast reageert het publiek op het gloednieuwe ‘Heel die Tag Pörno’ (het blijven studenten), en bij ‘Claudia Schwiffer’ treedt de zaal bijna uit zijn voegen. Tijdens de afsluitende hit ‘Schüren mit ein Schürpapier’ brult de zaal het nummer minutenlang a capella verder, terwijl de bandleden over het publiek crowdsurfen.

Halverwege de show vraagtfrontman Yannuk plots of iemand al ooit met zijn vingers door een velletje wc-papier heeft gezeten. Eensgezind antwoordt het publiek ‘jawohl’. Die eerlijkheid wordt vervolgens beloond met het passende nummer ‘Twaletpapier Gescheurdt’. Een optreden van Gestapo Knallmuzik draait misschien meer om de belevenis dan de muziek, maar het is juist de combinatie die het marginaliteit op zijn mooist maakt.

En bekijk hieronder hoe Humo samen met Gestapo Knallmuzik op zoek ging naar de legendarische Leuvense 'Fleischmuur':