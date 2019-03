NAO in de AB

Als je facturen hebt opgemaakt aan het adres van Nile Rodgers , Disclosure en Mura Masa voor het uitlenen van je stem, wil dat iéts zeggen. Het is dus een klein wonder dat NAO (echte naam: Neo Jessica Joshua ) nog geen grotere popzangeres is.

NAO kan meer dan zingen alleen. In 2016 dropte ze met 'For All We Know' een van de beste urbanplaten van dat jaar. Ze heeft een neus voor fenomenale funk, zo bewees ook het vorig jaar uitgebrachte album 'Saturn'. Maar al dat moois heeft nog niet tot de Grote Doorbraak geleid die we ooit hadden voorspeld.

Begrijp ons niet verkeerd: NAO (fonetisch: nee-joh) hééft fans, maar niet de massa die ze verdient. Er zijn tieners, twintigers en dertigers die haar teksten van voor naar achter, en terug, kunnen meebrullen. In de Ancienne Belgique – de grote zaal zonder de balkons, weliswaar – waren er een paar honderd bewonderaars komen opdagen, en die kregen aanvankelijk waar voor hun geld. Het was klokslag negen toen de Britse chanteuse in het midden van de zaal stond om semi-acapella ‘Another Lifetime’ in te zetten. Binnen zonder kloppen: je moet het maar durven, zo naakt openen, waarna futuristische beats de zaal in bulderden.

NAO had in één nummer getoond waarvoor ze staat: een knoert van een soulstem die wonderwel fantastisch aard in combinatie met een mengsel van r&b, funkpop en dubstepbassen. ‘If You Ever’ was ook een patat van jewelste tegen de heupen. En het extatische ‘Fool to Love’ is zo’n nummer waarvan wij niet begrijpen waarom het nooit een anthem is geworden. Het concert was een kwartier jong, en de vrouw op het podium had al meer dan twee kilometer op de teller staan. Want ook dat is NAO: een non-stop dansende entertainer die geen confettikanon of vuurwerk nodig heeft om indruk te maken.

Het enthousiasme van de Britse artiest was aandoenlijk. Wanneer ze compleet van de kaart ‘oh my gosh, you guys are amazing’ kirde, gelóófde je haar verbazing. En het knuffelgehalte van NAO werd nog groter, toen ze tussen enkele nummers door haar parcours uit de doeken deed. 'Ik ben beginnen zingen toen ik 14 was', zei ze. 'Ik ben intussen 30. It took me a while to get here', schaterde de zangeres. Ze had zich lang neergelegd bij een leven in de schaduw, als achtergrondzangeres, maar vier jaar geleden besloot ze toch naar de voorgrond te treden.

We juichen die carrièreswitch toe. Als je NAO op dat podium zag staan met haar schattige maar uiterst krachtige koppel stembanden, wist je: dáár hoort ze thuis. ‘Complicated’, een nummer van Mura Masa, was een schoolvoorbeeld van hoe een stem een hit kan maken, en NAO bewees ook haar pappenheimers te kennen door ‘Brown Sugar’ van D’Angelo te vermengen met haar eigen song ‘Inhale Exhale’.

De eerste twintig minuten maakte de zangeres indruk, maar in het midden van de set viel het grootste verschil op met haar eerdere uitstekende concerten in België: de spanningsboog stond in de AB niet altijd even strak. NAO durfde al eens te vervallen in matigheid. ‘Orbit’ was niet beklijvend genoeg, ‘Make It Out Alive’ was een flauw afkooksel van haar signature sound en in ‘Gabriel’ viel op dat ze wel heel veel neigt naar het werk van Ben Khan en Kaytranada.

Die laatste heeft haar muziek al eens onder handen genomen, en dat zegt iets over haar talent. Ze heeft een indrukwekkend curriculum vitae. NAO is een artiest die graag werkt voor én met anderen, al draaide dat in de AB eerder op een euvel uit dan dat het een pluspunt was. Tijdens ‘Make It Out Alive’ en ‘Saturn’, bijvoorbeeld, was het tevergeefs wachten op respectievelijk SiR en Kwabs. We begrijpen het wel: je kan moeilijk al je gastzangers uitnodigen, maar wij verkiezen een echte stem boven een computer.

In het middenstuk van de set regeerde de middelmaat, maar tegen het einde raakte Neo Jessica Joshua opnieuw op toerental. ‘Firefly’, ‘Drive and Disconnect’ en afsluiter ‘Bad Blood’ waren wonky funk van hoog niveau – songs voorzien van het nodige buskruit om clubs, festivalweides en discotheken binnenstebuiten te keren. Het was telkens weer naar adem happen wanneer NAO nu eens de hoogte in ging met haar stem, dan weer de diepte indook. Het moet gezegd: betere zangeressen die met zo’n sprekend gemak hoog én laag kunnen, kom je maar om de zoveel jaar tegen.

Het is een kwestie van opbouwen. Van zodra NAO erin slaagt een hele set te boeien, kan het niet anders dat de massa overstag gaat. We gunnen het haar.