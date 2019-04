Hot Chip: dansmuziek voor sullen en seuten. Zeven nerds gaven dinsdagavond in een uitverkochte Botanique van jetje met gesynchroniseerde danspasjes, verzuchtende liedjes en een met gusto gebrachte cover van The Beastie Boys. Beestig!

3.5 5 0

‘I’ve got something for your mind, your body and your soul,’ galmde het beloftevol door de boxen van de Botanique, waarna Hot Chip de boel in gang trapte met de wervelende beat van ‘Huarache Lights’. Een slimme song, een gevoelige song. Hot Chip op z’n best.

Hot Chip brengt 21 juni zijn zevende plaat ‘A Bath Full Of Ecstasy’ uit. De Britten bespaarden ons gelukkig van de gebruikelijke overdaad aan ongehoorde nieuwe songs en speelden slechts 3 nieuwtjes. ‘Melody Of Love’ was een dromerige ballad. Het refrein van ‘Hungry Child’ bleef hangen, de strofes niet zozeer. En ‘Spell’ was saai tot het in elkaar viel en The Chip iets mooi maakte met de brokstukken. Hopelijk heeft ‘A Bath Full Of Ecstasy’ iets meer te bieden dan dat.

Over naar het goede nieuws! Het refrein van ‘One Life Stand’ was er eentje om te zoenen. Die koebelsolo in ‘Night & Day’ bevredigde de Christopher Walken – ‘I’ve got a fever!’ - in ons. Tijdens het knallende ‘Flutes’ zwaaide de bassist met zijn armen in een armzalige poging om de swish swish te doen, terwijl frontman Alexis Taylor en een van de toetsenisten een ingestudeerd, houterig dansje te berde brachten. Klassiekers ‘Over And Over’ en ‘Ready To The Floor’ maakten de set af.

Een aparte alinea voor Alexis Taylor, zanger en frontman van Hot Chip. Want hoe knullig en catchy en slim de beats van de beste Hot Chip songs ook klinken, zonder Taylor zat er geen hart in. Laat hem een recept van Jeroen Meus zingen en nog zou hij een volle zaal kunnen doen verzuchten. Alexis Taylor, you’re my number one guy.

Het duurde vijf seconden vooraleer ik die riff van het eerste bisnummer kon plaatsen: ‘Is dat, nee, toch niet echt, ‘Sabotage’ van The Beastie Boys?’ De gitaren ronkten en Alexis Taylor spuwde: ‘I can’t stand it! I know you planned it!’ Hot Chip spoot de klassieker in met psychedelica en had daarbij overduidelijk de tijd van zijn leven. ‘We wilden zo graag een tribute brengen aan Vanilla Ice, hij is een ongelooflijke inspiratie voor ons,’ zei Taylor nadien. Grapjas!

Alleen jammer van ‘And I Was A Boy From School’, een persoonlijke favoriet dat in de Botanique werd vertraagd en extreem uitgerokken tot slechts een schim van het meesterwerkje overbleef.

Hot Chip komt naar Pukkelpop deze zomer voor een tweede ronde. We are ready, we are ready for the floor.