Het is intussen al tien jaar geleden dat Peter Silberman zijn getormenteerde hart te grabbel gooide in de vorm van een rode conceptplaat genaamd ‘Hospice’ en ons genadeloos meesleurde in zijn verhaal. De frontman van The Antlers heeft nooit willen zeggen in hoeverre het album autobiografisch is, maar hij beschrijft het leed van een abusieve relatie – gesymboliseerd door de lotgevallen tussen een verpleger en zijn terminale patiënt – zo verdomd puur en slim, dat het bijna niet anders kan dan uit eigen ervaring voortkomen.

In dat geval moet het niet gemakkelijk zijn voor Silberman om die liefde een decennium later weer integraal van onder het stof te halen. ‘I wish that I had known in that first minute we met, the unpayable debt that I owed you / because you’d been abused by the bone that refused you’: de eerste zin van de krullerige frontman hakte er meteen diep in in het Depot. Of de hopeloze schreeuw om hulp tijdens 'Thirteen': ‘Can’t you stop this all from happening?’, op plaat ingezongen door Sharon Van Etten maar gisteren zo ontwapenend mooi eigen gemaakt door Silberman.

‘Hospice’ is een hedendaags meesterwerkje, en net daarom hielden we ons hart vast toen we hoorden dat The Antlers onze geliefde plaat akoestisch zouden brengen, in een sobere driekoppige bezetting. Geen piano in ‘Kettering’, geen slordige vocale uitspattingen in ‘Sylvia’, geen grootse postrockgitaren of blazers in ‘Wake’. Natuurlijk heeft de nostalgicus die in ieder van ons schuilt liever dat er niet geraakt wordt aan zijn dierbare souvenirs. Maar The Antlers hebben ‘Hospice’ gisteren opgeblonken. Het leek in het Depot wel alsof Silberman vrede heeft genomen met zijn verleden en er eindelijk in schoonheid op kan terugkijken.

Instortingsgevaar

Wát een zanger is die Silberman, trouwens. Hoe hij tijdens het laatste refrein van ‘Sylvia’ plots overschakelde naar een loepzuivere kopstem, was ronduit indrukwekkend. In hoogtepunt ‘Bear’ klonk hij als een depressieve engel, maar stal ook elektrische gitarist Tim Mislock de show met zijn ingetogen postrockgitaren die haarfijn overliepen in ‘Thirteen’. Hondstrouwe percussionist Michael Lerner had enkel een snaredrum bij en was soms amper hoorbaar, maar verfijnde de songs door er fluisterende ritmes aan toe te voegen, nu eens met kwastjes, dan weer met zachte tikjes. Fabelachtig.

Het klonk allemaal wat cleaner dan op plaat, maar gelukkig heeft ‘Hospice’ naast een geweldige instrumentatie ook simpelweg bloedmooie melodieën – immer balancerend tussen pijn en schoonheid. Na ‘Bear’ durfden we eindelijk de zaal rondkijken, en zelden zagen we zoveel mensen collectief snotteren. Toen de band het neerslachtige ‘Wake’ inzette, stortte de jongen die voor ons zat letterlijk in. Zijn vriendin had acht minuten om hem te troosten – het is de langste song van de plaat - maar daarna recycleerde afsluiter ‘Epilogue’ de pakkende melodie van ‘Bear’ en was het weer zover. En terecht; ook wij hadden het moeilijk. The Antlers doen iets met een mens.

Na een korte pauze volgde er een verplicht best of-rondje, met als hoogtepuntjes ‘I Don’t Want Love’, ‘Parade’ en publiekslieveling ‘Putting the Dog to Sleep’. Maar eigenlijk deed dat er niet toe: iedereen zat nog een beetje verdwaasd op zijn stoel te bekomen van wat we net te horen hadden gekregen. Het voelde een beetje als de extra’s op de dvd van ‘Titanic’: na de tragische dood van Jack, lijkt elke deleted scene wel érg middelmatig.