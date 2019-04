Aan al wie het wil horen – en eigenlijk ook aan al wie het niet wil horen – zeg ik: ‘Nilüfer Yanya, daar moet je nú naar luisteren.’ Ze is wat ze een triple treat noemen: uitzonderlijke stem én songs én gitaarspel. De 23-jarige uit Londen bewees maandagavond op Les Nuits Botanique dat ze op weg is om een vierde troef aan haar arsenaal toe te voegen: dat van een begeesterde performer.

3.5 5 0

Nilüfer Yanya: een moeilijke naam, maar haar ouders konden toch onmogelijk voorzien dat hun dochter ooit het kanaal zou oversteken met een gitaar, een saxofoon en drie kameraden. Nutteloos weetje om je vrienden mee te irriteren: Nilüfer is Turks voor waterlelie. Yanya heeft drie EP’s en een debuutplaat (‘Miss Universe’, spul voor jaarlijstjes) op haar conto – beginners checken best eerst ‘In Your Head’ en ‘Golden Cage’.

Het was maandagavond in het Grand Salon te doen en dat was even wennen. Ik knal al twee maanden ‘Miss Universe’ door de versterkertjes van mijn Volkswagen Polo – dankzij de vlammende single ‘In Your Head’ heb ik slechts één kop koffie in plaats van drie nodig in de ochtend. Maar in het grote salon stonden hoge barkrukken en lage cinemazetels. Tapijt op de grond, rode gordijnen. De red room uit ‘Twin Peaks’, maar dan zonder bibberende dwergen en vermoorde blondines. Het was er gezellig, maar Nilüfer Yanya is niet gezellig. Zij doolt rond in de smalle, mistige en lichtjes gevaarlijke straten van Londen waar ook King Krule gedijt.

Misschien lag het aan de setting, misschien moest Yanya gewoon opwarmen, maar ze had een viertal nummers nodig om helemaal los te komen en haar vocalen op punt te krijgen. ‘Golden Cage’ was het kantelmoment. Stem, gitaar en saxofoon hielden er een koortsige groove aan als was het een Olympische estafetteloop: om de beurt álles geven.

Deed Nilüfer Yanya auditie in ‘The Voice van Vlaanderen’, dan draaide elke coach zijn stoel na vier noten al om – ja, ook knorpot Alex Callier. Yanya huppelt over de notenladder en herhaalt zelden dezelfde noot. Tijdens ‘Heavyweight Champion Of The Year’ leek ze te jodelen – een compliment zowaar, gezien het kippenvel op mijn armen.

‘In Your Head’, een song die in een ideale wereld hoog in De Afrekening stond, was een verwacht hoogtepunt in de Botanique. Níét zien aankomen: ‘Safety Net’, een dromerig lied met een prachtrefrein dat schitterde in de spotlight. In ‘Baby Blu’ zette ze een elegant beentje op de dansvloer, met het opzwepende bisnummer ‘Keep On Calling’ kreeg ze iedereen uit hun luie zetel.

Ze speelde haar meesterwerkje op het eind: ‘Heavyweight Champion Of The Year’, gestoeld op gedempte gitaarakkoorden, haar wonderlijke stem en een zinderende spanningsboog. ‘Game over, I’m heartbroken/ I gave you up,’ zong ze toen de song eindelijk openbrak. Het klonk als een triomf.

Op naar Pukkelpop voor de ware doorbraak!