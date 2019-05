The Subs in AB

5.0 5 0

Zijn het de in ossenvet gebakken synthesizers die ons telkens weer een meervoudige hartstilstand bezorgen? Of is het de surrealistische belgitude die van The Subs onze favoriete nationale helden maakt? In ieder geval leek het nog geen dag geleden dat de Pope of Dope The Subs voor het eerst van een baxter voorzag en ons allen naar de hemel katapulteerde: “Alles kaput, la Belgique reünie!”, galmde het in alle landstalen tegelijk door de AB.

Vervloekt weze de dag dat The Subs onze lat voor elektronische liveshows belachelijk hoog legden - vijftien waren we, en meteen gedoemd voor het leven. Maar laten we er geen doekjes om winden: “We’re back”, stak De Pessemier gisteren onverdroten van wal, als een rave-deiteit eindelijk terug onder zijn volgelingen.

“How zekerrrrr, wukesdadier?”, schreeuwt de ene concertganger tegen de andere. Ook wij zijn stomverbaasd: onze favoriete munitie wordt bij het begin van de show al verschoten, en zelden zagen we het hele publiek nog voor het eerste kwartier in dergelijke extase smeken om een genadeschot: ‘Machine fatale//Le futur, le déjà vu’.

Vanaf het tantrisch ingehouden hoogtepunt van ‘Concorde’ kunnen we alleen om nog “véél meer”, en “hoger, hoger!” krijsen.

Half man, half machine Jeroen De Pessemier preekt de onbezonnenheid en schiet dan ook maar meteen het hitkanon ‘Kiss My Trance’ de zaal in. Onze vingers vormen een driehoek, de kaalgeschoren duistere messias stijgt boven zijn addergebroed uit en zweeft loodrecht over de massa - we kennen goden met een kleiner gevolg. Daar hangt de sater dan plots weer aan het balkon, om wat later de massa te splijten als Mozes, of een sit-down te organiseren waar Greta Thunberg jaloers op zou zijn.

We krijgen nauwelijks de tijd om onze tranen van geluk weg te knipperen, en daar verschijnt de eerste gast al op het podium: torment voor tien, een zwaar cockney-accent en een kraaknieuw trainingspak vergezeld van een fijn pornosnorretje! Dat moet wel Glints zijn. Geen tijd voor verveling, er is te veel lekkers om uit te delen.

More lines more pills, and then my mind goes blanc - ook de meest recente beats van The Subs dansen heerlijk weg, maar voor ons part hoefde Jan Maarschalk Lemmens daarbij niet nòg eens te bezingen hoe zwaar zijn kater was na een zaterdagnamiddag op een Brasschaatse barbecue te hebben gespendeerd. Soit - het is hen vergeven.

Daar schuift gast nummer twee al aan - een Les Truttes-achtige space-diva die recht uit de nineties gay-house-scène werd geprojecteerd - très fabulous. En oh, la vache! Daar is ook Yves Paquet al - nog zo’n fab queen, die ons in de derde landstaal toezingt hoe hij met ‘seinen UFO uber deinen Stadt fliegt’. Gans geil!

Wacht eens even - er zijn nòg hits? ‘The Face Of The Planet’ wordt onthaald op stadiumkreten, en ook het epische ‘Mitsubitchi’ wordt van stal gehaald en meegescandeerd. Bij wijze van volledigheid haalt De Pessemier dan ook maar zijn kind van achter de coulissen en heft het als Simba trots boven het hoofd - nou Jeroen, ook dàt heb je flink gedaan.

Achteraan de zaal doorbreekt een vettig Waals accent het sacrale familiemoment - “ici, c’est la drogue qui vous parle!” Gezeten op een gouden troon wordt de met inkt bezette en in weinig meer dan sportkousen gehulde ‘Pope of Dope’ door het publiek gedragen. Het hek is van de dam - de helft van de zaal bestijgt het podium om het bacchanaal te vervolledigen. In het publiek drijft de patroonheilige van de Waalse cocaïne-fleuve naar de oppergod van de Gentse trance toe. “Alles kaput - on va tout casseeeeer! La Belgique réunie!”

Iedereen valt elkaar huilend van geluk en ontlading in de armen, en hangend aan de glanzende broekspijpen van De Pessemier smeken we om een bis, maar door de mensenmassa op het podium is dat onmogelijk geworden. ‘That would be total chaos!’, verontschuldigt het drietal zich. Ach, honger is de beste saus! Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei.