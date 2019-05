Anne-Marie in de Lotto Arena: 'De nieuwe Khaleesi!'

‘Niets in deze wereld is zeker,’ orakelde Benjamin Franklin ooit, ‘behalve de dood en belastingen.’ Hij was één ding vergeten: dat er op shows van Anne-Marie, het loshangende spaghettibandje van de Britse pop, áltijd met de krent valt te schudden.

3.0 5 0

In 2018 ontpopte Ariana Grande zich tot dé wereldster door haar gehavende ziel op tafel te gooien, gaf Robyn dansmuziek een nieuwe dimensie of twee, en veranderde Kacey Musgraves het landschap van de country. Wat deed Anne-Marie ondertussen? Een biertje kraken en in het oor van haar vriendinnen schattige boertjes laten. Anne-Marie zal nooit de koers van de muziekgeschiedenis wijzigen - critici halen graag hun neus voor ‘r op - maar kent u iemand die zo consistent toffe partyhits afvuurt? Dua Lipa misschien, maar Anne-Marie heeft een betere hit/miss-ratio.

In de Lotto Arena - haar eerste Belgische show op het hoogste schavot, na een uitverkochte AB vorig jaar én een huppelpasje langs Rock Werchter - bestormde ze het podium als een blije hinde die voor het eerst een bos zag. Anne-Marie performt zoals Eden Hazard voetbalt: technische kwaliteit genoeg, maar het plezier staat immer voorop. Wat u verder van haar denkt, kan haar evenveel schelen als de valversnelling van Saturnus. Zoals opener ‘Bad Girlfriend’ bevestigde: ‘I’m one in a million / More like in a billion / I don’t think it’s cheating if I’m kissing other women.’ Complexloos, zotte doos.

In het slot van ‘Bad Girlfriend’ zette ze haar keel helemaal open, om ze voor de rest van de avond niet meer dicht te doen. In ‘Then’ mocht de backing track uit, om te bewijzen dat ze die niet nodig heeft: leuk van die potige gitaarsolo. ‘Trigger’ was al een goed meezingmoment, maar bij ‘Rockabye’ werd het helemáál gek - ‘You’ll Never Walk Alone’, op de tribunes van Liverpool na die gewonnen match tegen Barcelona, was er niks tegen. ‘Ciao Adios’ en ‘Alarm’ - haar zware vest had al lang plaatsgemaakt voor een licht topje - waren break-upnummers voor wie liever met een cocktail in Ibiza dan met een zakdoek in bed gaat liggen. En als zelfs de ballads goed vallen (‘Heavy’), dan weet je dat een popconcert wérkt.

Anne-Marie is het coolste meisje van de klas, maar ze werkt ook het hardst. Ze leerde speciaal zinnetjes vanbuiten (‘ick how van yoolie’), verstopte meet & greet-tickets onder stoelen, duwde fans een microfoon in de handen (‘je moet de tekst wel kennen hé; niet zoals in Parijs!’) en giechelde als een op hol geslagen animefiguurtje. Wie naar de teksten luisterde (‘Sometimes I wake up late and don’t even brush my teeth / Just wanna stuff my face with leftover mac and cheese’) deed hetzelfde. Af en toe een karatetrap met bottines. Nooit een gemiste noot. Geen dipjes, een eenzaam ‘Don’t Leave Me Alone’ niet te na gesproken. Op de vraag ‘Can I Have Your Number’ was het antwoord volmondig ja.

Ze heeft blonde lokken en lak aan de venten die haar bedriegen, en ze steekt, overal waar ze komt, alles stante pede in de fik: Anne-Marie is de nieuwe Khaleesi!