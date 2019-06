Met slechts zijn stem en gitaar kreeg Eddie Vedder het publiek in Vorst muisstil

4.0 5 0

Eddie Vedder (54) kwam woensdagavond voor een tweede keer zonder zijn groepje – Pearl Cam, of zoiets – naar België en het optreden was ondanks de prijzige tickets hopeloos uitverkocht. Logisch: toen Humo reacties sprokkelde na zijn eerste Belgische soloshow (in 2017) deelden bezoekers extatisch 15 op 5 sterren uit: ‘Ik heb zitten janken, écht zitten janken.’

Eddie Vedder zat in z’n uppie op een stoeltje in het donker in Vorst met nu eens een akoestische gitaar, dan eens een ukelele in de hand. In de woorden van de grote poëet Tom Dice: ‘Just me and my guitar.’ Eddie liet zijn stem weergaloos mooi breken in de refreinen van ‘I Am Mine’, bezong gefaalde dromen in hoogtepunt ‘Elderly Woman Behind The Counter In A Small Town’ en schreeuwde vol overgave in ‘Indifference’: ‘I will scream my lungs out till it fills this room.’ Driemaal Pearl Jam, driemaal raak.

‘Iek ben cheel blij om ier te sijn,’ brabbelde Eddie terwijl hij een blad voorlas met enkele zinnen die hij op voorhand op Google Translate had ingegeven. ‘Iek spreech Vlaams zoals Mister Trump Engels spreecht.’

Vedder speelde een genereuze hoeveelheid songs uit de beroemde soundtrack van de door Sean Penn geregisseerde film ‘Into The Wild’. ‘No Ceiling’, ‘Far Behind’ en ‘Guaranteed’ volgden elkaar grandioos op. Een prachtige ‘Society’ kwam in de staart. En hij sloot de reguliere set af met een euforische ‘Hard Sun’: drums op tape, het aanwezige strijkkwartet en de Ierse bard Glen Hansard uit het voorprogramma als achtergrondkoor, en Eddie die energiek over het podium banjerde met een ronkende elektrische gitaar.

Onze Ed had een heleboel verhaaltjes mee in zijn denkbeeldige rugzak (én zijn goed humeur!): ‘Ik heb slechts 8 uur geslapen in de afgelopen 6 dagen. Ik ga extra lang spelen en veel wijn drinken vandaag, in de hoop dat ik vanavond wél de slaap kan vatten.’ Hij stak een tirade af over stemplicht en de komende verkiezingen in Amerika - ‘Ik wil iedereen oproepen om te gaan stemmen!’ – wat een beetje raar was. Hij deelde ondertussen bekers wijn uit aan mensen op de eerste rij.

Het mooiste verhaal ging over Nick Cave. ‘Ik hou van Rock Werchter: ik heb er al heel veel vrienden gemaakt. Vorig jaar heb ik aan de vooravond van ons optreden met Pearl Jam Nick Cave ontmoet. Ik moest giechelen toen ik hem voor het eerst zag. We hebben samen de lift genomen… Ik heb samen met Nick Cave de lift genomen!’ Hij toostte op Cave en zette een doorvoelde versie van ‘The Ship Song’ in.

Als ik kritisch moet zijn – sorry, maar neuten staat nu eenmaal in mijn jobomschrijving – dan zou ik zeggen dat de setlist iets strakker kon. The Beatles’ ‘You’ve Got To Hide Your Love Away’ had veel weg van een kampvuurlied. Elke keer dat Eddie ‘Hey!’ zong, sprongen de zaallichten aan, zodat zelfs de achterlijkste mens begreep dat hij (of zij, we discrimineren niet!) ook ‘Hey!’ moest roepen. De verstilde George Harrison-cover ‘Isn’t It A Pity’ op orgel, de trouwe uitvoering van Bob Dylans ‘Girl From The North Country’, het fragment van ‘Brain Damage’ (‘The lunatic is on the grass’) vanop Pink Floyds ‘Dark Side Of The Moon’ en ‘Song Of Good Hope’ met Glen Hansard waren goed, maar ik had er zijn eigen songs ‘Black’, ‘Wishlist’, ‘Corduroy’, ‘Daughter’ of ‘Lukin’ graag voor geruild.

De spontaneïteit van het optreden leidde ook tot enkele rommelige momentjes: één song geraakte niet afgewerkt, in ‘Indifference’ nam hij een valse start en zijn toespraken waren niet altijd even samenhangend. Maar dat was een noodzakelijk offer: Eddie Vedder speelde namelijk niet op automatische piloot en koos voor ontwapenende oprechtheid. ‘Just Breathe’ was adembenemend. ‘Better Man’ eindigde in een geweldige singalong: ‘Yahiiiiii’. Eddie bracht een verslagen ‘Society’ samen met Glen Hansard. En net voor het einde speelde hij de punkklassieker ‘Should I Stay Or Should I Go’ van The Clash op een – niet gelogen! – ukelele met zware distortion.

Er zijn weinig mensen die een grote zaal als Vorst muisstil kunnen krijgen met slechts hun stem en hun gitaar. Eddie Vedder: can’t find a better man.