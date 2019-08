Ariana Grande in het Sportpaleis: 'Een buitengewone stem die vier octaven aankan, breekbare teksten en een hoge paardenstaart'

In een strak geregisseerde show met een dozijn dansers, gigantische visuals en een fluoroze limo is het Ariana Grande zelf die in het Sportpaleis elke seconde de show steelt. En dat doet ze met haar loepzuivere stem, breekbare teksten en het achteruit flippen van haar hoge paardenstaart.

Ze heeft een buitengewone stem die maar liefst vier octaven feilloos aan kan. En daar pakt de 26-jarige Ariana Grande al in de eerste dertig seconden mee uit. ‘Raindrops (An Angel Cried)’ duurt een halve minuut, maar zette afgelopen zomer al de toon van haar toen verschenen album' Sweetener'. Onder een gigantische zon - een uitstulpende bol die het centrepiece vormt van het decor - en een Sportpaleis vol voornamelijk tienergejoel verschijnt Ari, om zich rustig bij te zetten aan een lange tafel met twaalf dansers.

Het tafereel is een dikke knipoog naar Da Vinci‘s ‘Het Laatste Avondmaal’, een prima setting voor ‘God Is A Woman’ en opnieuw een nummer waarmee Grande het brede pallet muzieknoten die ze aankan, kan etaleren. Op zich zouden haar stem en de vaak broze teksten beter tot uiting kunnen komen in een intieme setting, bewijst onder meer de BBC-show die ze vorig najaar deed. Maar door de galm in deze arena klinken de hoogste tonen tot in de nok en weer terug. En we geven toe, dat bezorgt ons geregeld kippenvel. Bovendien kiest deze popster niet voor de makkelijkste zangpartijen. Zo zingt ze hier voornamelijk de tweede - moeilijkere - stem, terwijl haar achtergrondzangeressen de meezingbare melodielijn verzorgen. Een risico dat Grande telkens loepzuiver tot een goed einde brengt.

Sweetener is de titel van deze wereldtournee, wat achteraf bekeken een beetje gek is. Want begin dit jaar - zes maanden na het vorige - verscheen er alweer een plaat van Ari: Thank U, Next. De platen zijn complementair. Op de eerste verwerkte ze de aanslag van 2017 gepleegd tijdens haar concert in Manchester, op de tweede verwerkt ze stukgelopen relaties en het overlijden van haar ex Mac Miller. Persoonlijke trauma’s die de popster omzet in positieve klanken. En dat vertaalt zich op het podium.

In deel 1 breit ze er nog ‘Bad Idea’ en ‘Break Up With Your Girlfriend, I’m Bored’ aan. Deel 2 - ingeluid door een kindervideo waarin ze een integrale scène uit 'Bruce Almighty' op zichzelf naspeelt, mag wat kwetsbaarder met nummers als ‘R.E.M.’, om uit te monden in de geniale popsong ‘7 Rings’ - met die weinig subtiele verwijzing naar Julie Andrews’ ‘My Favorite Things’. Voor die gelegenheid vliegen valse dollarbiljetten in de lucht, en wordt een knalroze limo op het podium gereden en mag een straatkunstenaar deze voorzien van couleur locale, een ‘Antwerp’-tag. Tussendoor toont ze een kort fragmentje uit de film 'The First Wives Club', over vrouwelijke veerkracht. Niet toevallig naadloos aansluitbaar bij ‘Be Alright’.

Maankraters

Alles is strak, maar vooral erg slim geregisseerd. Hier geen vier-op-een-rij danspasjes waar iedereen boysbandgewijs hetzelfde doet. Hier heeft duidelijk iemand op gewerkt om elke individuele danser iets anders te laten doen. Maar hoewel Grande zelf alle choreografieën meedoet als één van het geheel, is het zij zélf die op elk moment van de show alle aandacht opeist. En tegenwoordig doet ze dat niet meer met katten- of konijnenoren, maar puur met haar eigen aura.

Zelfs onder die gigantische bol vol kleurrijke projecties (bij ‘NASA’ en ‘Only 1' zelfs een prachtige replica, inclusief zichtbare kraters van de maan) hangt er een gloed van Ari over het ganse podium. De show valt uiteindelijk op te delen in vijf stukken, waarin telkens gevoelige nummers met dansbare meezingers worden afgewisseld. Om in de finale - de encore - te eindigen met de dikste hit ‘Thank U, Next’, het nummer dat Grande eind vorig jaar definitief op de kaart zette.

In totaal zal Ari vijf keer van outfit wisselen, naar schatting 317 keer met veel geste haar hoge paardenstaart naar achter flippen en af en toe polsen of ‘Antwerp’ wel een ‘good time’ heeft. Maar echt tijd om in interactie te gaan, iets te vertellen over haar dag, of het publiek op z’n minst het gevoel te geven dat dit geen van a tot z voorbereide show is, doet ze niet. Daarvoor is een Sportpaleis dan weer té groot. Maar als la Grande iets heeft duidelijk gemaakt, is het dat deze arena haar werkveld is. Geen andere zaal kan zoveel octaven aan. En dat zullen zelfs de onder lichte dwang meegekomen volwassenen beamen.

Gezien op 30/8 in het Sportpaleis.