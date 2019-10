Brihang in AB: rechtdoor is de kortste weg naar de krop in de keel

In het gemeentehuis van Knokke-Heist bekijkt burgemeester Lippens de mogelijkheden om een aanpassing op het stratenplan aan te brengen. Na de triomf van Boudy Verleye in de Ancienne Belgique zou een Brihang laan de badplaats niet misstaan.

Van de 365 dagen die 2019 telt, stond er één met stip aangeduid in de agenda van Boudy Verleye. Op een doodgewone donderdag in oktober zou de West-Vlaamse rapper in een concertzaal spelen met wijnrode floeren zetels op het balkon. In zijn dromen dacht Brihang de mythische AB in Brussel pas over x-aantal jaar uit te verkopen, maar Marco Borsato weet het al langer dan vandaag: de meeste dromen zijn bedrog.

Hij stond er, tot zijn eigen verbazing, vroeger dan verwacht. Brihang is van Knokke naar Schaarbeek verhuisd. Van een mondaine haven naar een zogezegde jungle. Hij stond echter niet alleen voor die tocht van de volle 103 kilometer: hij zeult al jaren een rugzak met hoge verwachtingen mee. Ondanks de druk heeft hij er met 'Casco' een pracht van een plaat uitgeperst. In een uitverkochte Ancienne Belgique bewees Boudy Verleye wederom dat hij er stáát wanneer het om de knikkers gaat.

Toch had het anders kunnen zijn. Want net wanneer het ertoe doet, dreigt het mis te lopen. Klokslag acht. Brihang loopt voorovergebogen over het podium, opent zijn mond, maar de micro geeft geen krimp. Het duurde zo’n tien seconden voor het euvel was verholpen. Je voelde compassie in de zaal, want je moet toch sterven als je dit meemaakt tijdens je vuurdoop op de heilige grond, maar nee: op het podium stond een twintiger met een pet een vis in het water te wezen.

Brihang was gretig. Van ‘Pasgeboren+’ ging het over ‘Oelala’ naar ‘#Quote’. Op 32 minuten had hij er al tien nummers doorgejaagd en was het publiek al aan zijn derde, vierde of vijfde adem toe. Een optreden van de West-Vlaamse rapper is een intensieve bedoening. Iedereen probeerde een uur lang om ter hardst zijn favoriete oneliners te spuwen, en die onderlinge strijd in het publiek leverde Boudy een spionkop op die meer decibels produceerde dan het gebrul van Frank Bomans, opgeteld over alle seizoenen van 'Thuis'.

Brihang heeft de kunst van het ontroeren onder de knie. Hij heeft zich zijn onzekerheden eigen gemaakt, en dat heeft hem – zijn woorden! – 'poëtisch gezaag' opgeleverd dat je tot diep in de poriën raakt. Hij zet de banaliteiten van het leven om tot kleine wereldwonderen die titels als ‘Rommel’, ‘Plat Du Jour’ en ‘Avenue Deschanel’ dragen. Hij durft zichzelf ook op de korrel nemen, maar zelfs als hij kritiek levert, doet hij dat met woorden om je in te wentelen.

'Van binnen zo brak, maar van buiten zo mooi / Maar de binnenkant zie je bijna nooit', uit ‘Binnenkant’, kwam het hardst binnen. Boudy Verleye schrijft wat je voelt, hebt gevoeld of ooit zal voelen. Hij houdt het ten alle tijde simpel, want rechtdoor is de kortste weg naar de krop in de keel. 'Ik voel me vrij, een beetje infantiel / Ik rap niet op de maat, ik rap uit m’n ziel', uit ‘Honing+’, was ook zo’n passage om in te kaderen. Je komt er alleen mee weg als je een rapper bent die Brihang heet.

Ook mooi aan de weg van opener ‘Pasgeboren+’ naar afsluiter ‘Balanceren’ waren de oneffenheden onderweg. Tijdens ‘Rommel’ liep het even spaak, en de bindteksten waren altijd lullig maar charmant. 'Ik kom van Schaarbeek en da’s ver weg van waar ik kom. Dat is een bindtekst. Het volgende nummer heet ‘Ver weg’. Ik had er ook meer van verwacht, maar zo gaat dat met bindteksten.' Als stuntelen een Olympische discipline was, dan heeft Brihang zijn selectie voor Tokyo 2020 te pakken.

Alle hoogtepunten opnoemen is onbegonnen werk (‘Morsen’, ‘#Quote’ en ‘Steentje’ pronken in mijn top drie) dus volgt hierbij de conclusie: wat Brihang in de Ancienne Belgique bracht, was van ondefinieerbare schoonheid. Al schrijft hij een song over het remspoor in zijn onderbroek, hij zou nog ontroeren. Koester die man.