Greg Gonzalez van Cigarettes After Sex is erin geslaagd de wereld in te pakken met iets dat nog het best te omschrijven valt als verrukkelijke verveling.

3.5 5 0

Cigarettes After Sex staat al langer dan vandaag bekend om zijn porseleinen popsongs die zelfs de koelste kikker week zouden maken. Ondanks het enorme succes is de groep echter voor geen – domme mop, excuses – schaamhaar veranderd. In een uitverkocht Koninklijk Circus gebruikte Greg Gonzalez zijn stem enkel voor het hoogstnodige: geile praat verkopen.

Cigarettes’ tweede langspeler Cry klinkt in se nauwelijks anders dan zijn voorganger, met het grote verschil dat de debuutplaat van de van oorsprong Texaanse groep een instant klassieker was. ‘Each Time You Fall in Love’, ‘K.’, ‘Apocalypse’, ‘Sweet’ zijn de auditieve posters die de slaapkamermuren van de troostelozen bekleden. Maar materiaal van dat kaliber hebben ze na 2017 niet meer uitgebracht.

Tegenover StuBru verklaarde zanger-gitarist Greg Gonzalez dat de sound van zijn orkest “sterk is gegroeid” – een klassiek voorbeeld van gebakken lucht. Het moet zijn dat de man zich verkeerdelijk heeft uitgedrukt, want hij bedoelde wel degelijk stagneren. Je moest niet speciaal op een doordeweekse avond helemaal naar Brussel zijn afgezakt om tot de conclusie te komen dat slechts weinig artiesten eentonigheid zo goed beheersen als Cigarettes After Sex.

Ze spelen quasi elke avond een nieuwe set, al is dat natuurlijk relatief: de volgorde van de nummers verschilt, de inhoud verschilt dan weer nauwelijks. Er is geen hoofdstuk ‘variatie’ in het songboek van Greg Gonzalez. Elke song – jong of oud – walst aan hetzelfde tempo, is ingekleurd met dezelfde grijstinten en heeft weinig om het lijf. In het geval van Cigarettes After Sex is eenvoud weliswaar de enige juiste keuze, omdat Gonzalez’ stem als die van een licht dronken veertigjarige vrouw geen pottenkijkers duldt.

Het betreft hier melancholie die pas volledig tot zijn recht komt wanneer het intiem wordt. Op papier was het Koninklijk Circus in Brussel de geknipte plek om Cigarettes After Sex te ervaren, en dat zou in de praktijk ook zo blijken. ‘Opera House’ was een prachtige binnenkomer, ergens tussen Cocteau Twins en Mazzy Star in, met achteraan de eerste strofe het hopeloos melige “all of my love for you cuts me like barbed wire”. Greg Gonzalez spreekt zinnen uit die je in het holst van de nacht met Mooie Meisjes wil delen.

Het grootste deel van de set – maar liefst twee derde – bestond uit materiaal van 2017 of vroeger. Een eerste conclusie: ‘Nothing’s Gonna Hurt You, Baby’, ‘Affection’, ‘Sweet’ en ‘Apocalypse’ hebben niets van hun glans verloren. Een tweede: ze voelden warm en koud tegelijk aan, en herinnerden aan de talloze nachten dat we rusteloos naar het plafond hebben liggen staren. Als je in een vingerknip de magie van weleer kan oproepen, mag je concluderen dat je een klassieker hebt geschreven.

Een concert van Cigarettes After Sex blijft echter een voorspelbaar ding. Dan mag het Koninklijk Circus nog een prachtige plek zijn; vijftien keer dezelfde truc brengen, leidt tot verveling. Het was weliswaar verrukkelijke verveling, maar ‘Crush’, ‘Kiss It Off Me’, ‘Falling In Love’ en ‘Touch’ hadden we elders in de set anders en beter gehoord. Het zou wat kort door de bocht zijn om de groep inspiratieloos te noemen, maar je vraagt je toch af of ze überhaupt plannen hebben om in de toekomst iets meer te gaan variëren.

Het is overigens een banaal idee om deze show van Cigarettes te quoteren. Omdat de zaal was gevuld met mensen die allemaal andere verschillende relaties hebben met de songs van Gonzalez. Je zag sommigen zuchten, anderen snikken van geluk of verdriet. Ik werd herinnerd aan die ene solotrip naar het afschuwelijke Calella – buiten was het warm, vanbinnen koud. Met een slappe Spaanse pils op het verlaten strand kwam ‘Sunsetz’ tot leven. Die herinnering is mij veel meer waard dan twee, drie of vier sterren.

Cigarettes After Sex is een mooie groep met mooie muziek die je het liefst voor jezelf houdt. Desalniettemin: mooi concert.