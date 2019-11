Portland vergeleek de nummers op hun debuutplaat ‘Your Colours Will Stain’ met spatten. Vreemd, want in Brussel bleek de droompopgroep toch niet met vuile klodders te gooien: Jente Pironet en Sarah Pepels trokken er een spoor van schoonheidsvlekjes.

3.5 5 0

Let wel: we zeggen vlekjes omdat vrijdagavond niet alles goed was. Sinds hun mindere prestatie tijdens de finale van Humo’s Rock Rally lijkt het voor zanger- gitaristJente Pironet en toetseniste- vocaliste Sarah Pepels soms te spoken in de hoofdstad. In opener ‘Lucky Clover' bijvoorbeeld, twangde een gitaar fijn op z’n Ry Cooders, oooohoooh’s klonken zoetgevooisd, en tóch kwam dat nummer niet binnen. Hoewel het Balthazar-achtige ‘Step Aside’ af en toe venijnig krabde, en Pironets snaren in het catchy ‘Killers Mind’ een cirkelzaagje imiteerden: idem dito. Stond de drum te luid, en waren de stemmen te veel naar achteren gemixt? Of stelden wij ons verkeerd op?

Hoe dan ook: pas vanaf ‘Lady Moon’ leek het viertal echt van de grond te komen. Op plaat is het niet de spannendste passage, maar live sneed de stilte erin diep, en ’t gekrassel uit de kopmans klankkast bleef hangen. Op een podium beweegt Portland zich vrijer dan in de studio, en is ook niet zomaar voor één gat te vangen. Met enkele welgemikte vioolaanslagen deed gastmuzikante Patricia Vanneste ‘Expectations’ nog grootser klinken dan op plaat. Op andere momenten maakte de band zich net kleiner, want weidse orgelklanken uit ‘Ally Ally’ zoemden bescheiden. En hoe charmant klonk dat schuifelende ritme! Ook straf: de frontvrouw alleen achter de piano, die daar bewees over prima keelgeluiden te beschikken. En dan hebben we het nog niet gehad over die mooie, vloeiende gitaarlijnen à la Beach House.

Die flauwe cover van alt-J had dan weer niet echt gehoeven en soms verloor de band zich wat in pathos. Ook minder sterk waren de teksten van Pironet tussen de nummers door. De song van Joe Newman en co kondigde hij aan met “een nummer dat verwijst naar die film met Natalie Portmand”, en Tom Boonen is volgens de Portland-spits eens tweede geworden in Paris Saint-Germain. Speelden de zenuwen mee, of deed Pironet zich enkel maar onhandig voor? Die tiende “Alles oké ja?”, was trouwens ook wat overbodig.

Soit, groeikansen genoeg: Portland is nog jong en de vier toonden ook vaak genoeg dat ze verduiveld goed wisten wat ze deden. Tijdens ‘Deadlines’ bijvoorbeeld: Pironet zong mooi, en samen met de rest maakte hij er een geweldige, donkere en repetitieve, snerpende en rammelende trip van. De Rock Rally-finalisten en Nieuwe Lichting-winnaars willen ook wel wat: “It’s all or nothing”, zongen ze ergens en aan enthousiasme ontbrak het hen inderdaad niet. Fier vanvoor en met de laarzen op de monitors leidde de Brabander zijn bende naar ‘Pouring Rain’. Op zich was dat een voorspelbaar slot, maar met een knappe intro, Pepels’ lange en krachtige uithalen, en die gruizige gitaar werd het toch een spannende finale. Wel jammer dat we Pironet dit keer nadien niet tegenkwamen op café, want dan hadden we hem kunnen feliciteren. Bij deze dus!

Kijk hier terug: