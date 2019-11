Charlotte Adigéry in Vooruit: lessen in assertiviteit en zelfvertrouwen

De wereld ligt aan de voeten van Charlotte Adigéry . De bejubelde DEEWEE -protegé kwam een succesvolle Europese tournee afsluiten in thuisstad Gent. Daar bewees ze aan een eivolle Vooruit dat ze vooral nog steeds gewoon Charlotte is.

In 2017 namen de broers Dewaele (Soulwax, 2manydj’s) haar onder hun vleugels. De bal ging snel aan het rollen. ‘Zandoli’, haar tweede ep op DEEWEE - het label van de Dewaeles - werd nationaal én internationaal de hemel in geprezen. De toonaangevende Amerikaanse muziekwebsite Pitchfork gaf haar een indrukwekkende 7,8 op 10 en ook in de Britse pers lazen we enkel superlatieven. Op de Red Bull Elektropedia Awards van afgelopen woensdag werd 'Zandoli' uitgeroepen tot de beste ep van 2019. In de tussentijd vond ze nog de tijd om met WWWater electropunk te maken en met Neneh Cherry en Young Fathers op tour te gaan.

Het is altijd fijn om van thuisshows een feest te maken, en dat deed ze dan ook in Gent. Samen met knoppendraaier Bolis Popul (Boris Zeebroek, bekend van Hong Kong Dong en The Germans) ging Charlotte op zoek naar haar beste vorm.

Dansend mediteren

Enkele weken geleden bracht Adigéry een meditatietape uit en de videoversie daarvan werd gebruikt als intro op de show. Zeventien minuten lang werd het publiek meegenomen op een trip door het drukke hoofd van de muzikante. Frustraties en onzekerheden werden de zaal ingestuwd om daarna opgelost te worden met een mantra. Zelfvertrouwen boostend én rustgevend.

De machinale drumbeat van ‘B B C’ moest dienen als zachte overgang naar het eigenlijk optreden. Maar toen Charlotte het podium op kwam met een immense hoed, was het hek meteen van de dam. De heupen werden halfweg het nummer los gesmeten. Geen tijd te verliezen, we waren daar niet om tot rust te komen. ‘1,618’ gooide nog meer olie op het vuur en mondde uit in een wirwar van knetterende breakbeats en hi-hats. Bolis slaagde er in om naadloos over te gaan naar ‘High Lights’. Het is de song die het meest belichaamt waar Charlotte Adigéry voor staat: speelse electropop waarbij de zachte stem, droge drums en interpellerende synths elkaar perfect aanvullen in aan- en afwezigheid.

Veertig procent

Haar songteksten vertrekken veelal uit eigen ervaringen en de vele duidelijke sneren naar onder andere racisme en seksisme tonen duidelijk aan dat Adigéry geen blad voor de mond neemt. In de Vooruit spande een interactie met een heckler echter de kroon. Toen iemand ‘Get on with it’ riep tijdens een van de vele uiterst dankbare bindtekstmomentjes, repliceerde de Gentse met ‘Is that what your girlfriend says when you’re laying in bed together?’ , een antwoord dat kon rekenen op heel luid applaus. Met hitsingle ‘Paténipat’ pikte ze in op de actualiteit. Net voor het eerste toppunt van de song trok Bolis Popul de stekker eruit en werd de hoes van ‘Zandoli’ achter het duo geprojecteerd. Voor veertig procent toch. De overige zestig was afgedekt met een geel vlak.

Je moest niet in de zaal aanwezig zijn om op je plaats gezet te worden. Het dak ging er af. Charlotte Adigéry eindigde haar optreden met een onuitgebracht nummer waarin ze een sarcastische ‘thank you’-speech ten berde bracht. Het is nog eens een mooi voorbeeld van hoe ze op een slimme, humoristische manier weet om te gaan met de wereld rondom haar. Na de laatste noot sprak ze voor de zoveelste keer haar dankbaarheid uit, en dat klonk heel oprecht. Goeie muziek, slimme teksten, een klok van een stem: maar de grootste troef van Charlotte Adigéry is haar oprechtheid die doorsijpelt in alles wat ze doet. Van dansen over zingen tot lastigaards op hun plaats zetten.