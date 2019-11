Xzibit kent u ongetwijfeld van zijn monsterhits ‘Paparazzi’ en ‘X’. Of van het programma ‘Pimp my Ride’ op MTV, dat kan ook. De naam La Bodega klinkt u ongetwijfeld minder bekend in de oren. Wees gerust, dat overkwam ons ook. De zaal in Brussel herbergt hoogstens een 500-tal gasten. Gisteravond was er nog plaats voor een goeie vijftig. Wat ons voor een superster als Xzibit - toegegeven, hij is al even uit spotlights, maar tóch! - wel een héél kleine locatie leek.

1.5 5 0

Maar hoort iemand ons daar klagen over een té kleine zaal voor een hiphopshow? Nee, natuurlijk niet. Gek! In tha club, daar hoort hiphop thuis. Dus wij in zeven haasten naar Molenbeek, voor wat de potentie had om het op één na - wij waren in maart bij Zwangere Guy in de AB dus sorry, X to tha mothafuckin’ Z - beste rapfeestje van het jaar te worden. Potentie hád, dat leest u goed, want al na krap een halfuur was de pret voorbij. Xzibit kwam, zag, leek te gaan overwinnen maar kuiste vervolgens zijn schup af. Wat volgt is het relaas van wat een concert van vier sterren leek te gaan worden - zelfs de vrij povere geluidskwaliteit wilden we door de vingers zien - maar eindigt met een schamel anderhalfje voor de moeite.

Wanneer we aankomen in La Bodega is de zaal voor goed driekwart gevuld. Een dj warmt het publiek op. Dat was nodig, want de deuren gingen een flink eind later open dan voorzien, waardoor veel fans lang op de stoep moesten staan kleumen. Desondanks zit de sfeer goed en zijn de verwachtingen hooggespannen. Xzibit heeft sinds 'Napalm’ uit 2012 geen platen meer gemaakt, maar een artiest van zijn kaliber zien optreden in een zaaltje zo groot als dit is een buitenkans. Bonus: nog dit jaar zou zijn nieuwe plaat ‘King Maker’ moeten verschijnen, dus wellicht zouden we nog een paar nieuwe nummers te horen krijgen.

In het stukje tussen de ingang en de zaal staat een standje met T-shirts. Op de prijslijst staat ook een meet and greet met Xzibit. Voor een schamele 100 euro kun je de man even voor jezelf reserveren. We spreken de T-shirtverkoper aan, halen onze perskaart en vooral onze mooiste glimlach boven en vragen of we voor of na de show misschien een paar vragen kunnen stellen aan Xzibit. 'Loop niet te ver weg. Ik stel je straks voor aan de tourmanager. Komt goed,' knipoogt de textielventer. Wij al in onze nopjes.

Tien tellen later stormen Xzibit en zijn gevolg door een zijdeur de zaal binnen. De rappers beklimmen het podium, waarna Xzibit de organisator al meteen een stevige veeg uit de pan geeft. 'The promotor fucked up.' Hier en daar wat vertwijfelde blikken, maar die verdwijnen snel bij opener ‘Paparazzi’. Xzibit is intussen 45 jaar, heeft duidelijk al even niet meer in de gymzaal gezeten, maar barst nog steeds van energie en charisma.

Een fijn feestje lijkt zich aan te dienen, maar nog geen half uur later is het al voorbij. Onder andere ‘X’, de Dr. Dre-cover ‘What’s the Difference’ en ‘Get Away with It’ hebben in die korte tijd de zaal wel in vuur en vlam gezet, maar Xzibit sakkert nog eens op de organisator en breekt zijn concert voortijdig af. Wij spoeden ons naar de T-shirtverkoper, die hoofdschuddend onze hoop op een interviewtje finaal de grond in boort. Drie tellen later loopt Xzibit ons op een halve meter afstand voorbij, de blik strak vooruit en de barometer op onweer. En hop, wég sfeer.

De vertwijfelde blikken krijgen weer de bovenhand in de zaal. Wat is er aan de hand? Is het echt al voorbij? Aan de T-shirtstand - we hebben er nét niet ons bed opgemaakt - staat intussen Xzibits dj Hoppa wat onwennig te draaien en te keren, in het gezelschap van nog een paar leden van de crew.

HUMO Wat is er aan de hand?

DJ Hoppa «Tja, man... Ik heb gehoord dat we vanavond niet betaald werden. Of dat echt klopt, weet ik niet. Ik ben maar de dj, niet de boekhouder. Maar er is van alles niet in orde, dat is wel duidelijk. We We hebben op deze Europese tournee al tweeëntwintig shows zonder problemen afgewerkt, maar hier draaide het helaas in de soep.»

HUMO Wel sneu voor de fans, zo’n korte show.

DJ Hoppa «Zeker. Ik vind het zelf ook echt jammer. Normaal duurt onze show ongeveer tweeënhalf uur. Ik begin met dj’en om de zaal op te warmen. Daarna kondig ik één voor één de rappers aan. Op deze tour zijn Demrick, James Savage en Problem mee. Zij rappen elk zowat een kwartier. Daarna roep ik Xzibit op het podium en barst het feest echt los. De shows zijn tot nu toe allemaal geweldig geweest, man. Echt zonde dat vanavond de mist in ging.

»Xzibit stond er wel op om toch op te dagen voor de fans. Maar meer dan een korte show zat er helaas niet in. Ik had zelf wel langer willen spelen. We zijn hier nu toch, laat ons gewoon de hele set afwerken. Maar daar was duidelijk niet iedereen het mee eens.»

HUMO Krijgen we Xzibit zelf nog te pakken voor een reactie?

DJ Hoppa «Vast niet. Vanavond is hij niet erg aanspreekbaar meer.»

Even later vinden we de organisator in de zaal. De man is duidelijk aangedaan van wat er zich heeft afgespeeld.

HUMO Heeft u Xzibit echt niet betaald?

Organisator «Natuurlijk wel. Al had hij nog niet zijn hele gage ontvangen, dat geef ik toe. We moesten hem nog 700 euro betalen. Maar kom, 700 euro. Daarvoor breek je toch niet je hele show al na een halfuur af? De tourmanager heeft er helaas anders over beslist. Hij heeft Xzibit opgedragen om te stoppen met spelen. We hadden hem nochtans verzekerd dat hij het geld wel zou krijgen.

»Natuurlijk verontschuldigen wij ons bij de fans die een ticket gekocht hebben. We gaan hen contacteren en nog een bericht op Facebook plaatsen. Voor één van onze volgende concerten krijgen ze korting. Dat is het minste wat we kunnen doen.»

Een paar uur later verscheen dit bericht op Facebook:

