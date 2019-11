Fulco verkent in AB de grens tussen diepzinnigheid en speels surrealisme

4.0 5 0

Ottervanger: het had een knelpuntberoep kunnen zijn. In werkelijkheid is het echter de kleurrijke achternaam van Fulco, een 35-jarige Nederlandse Gentenaar die in de Belgische muziekscene al menige aardverschuiving heeft veroorzaakt.

Een jaar of elf geleden had hij al een lidkaart van de crossoverband Members of Marvelas op zak. Vervolgens waagde hij zich aan grillige krautrockexperimenten bij Marvelas Something, een groep die het bestond te debuteren met drie platen in één verpakking en vandaag voortleeft als Stadt. Multi- instrumentalist Fulco Ottervanger is ook een derde van het jazztrio De Beren Gieren en de helft van BeraadGeslagen. Voorts schreef hij, samen met An Pierlé, de liedjes voor ‘Slumberland’, een jeugdtheatervoorstelling van de Zonzo Compagnie. Nog tot het einde van dit jaar klust hij bij als stadscomponist van Gent en intussen is er ook zijn titelloze elektropop-opus, dat in de ABClub boven de doopvont werd gehouden. U hebt het al in de smiezen: om otters te vangen komt de onwaarschijnlijk veelzijdige Fulco minstens drie levens te kort.