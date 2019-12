Denzel Curry in de AB: 'Al paffende walste u de dansvloer plat'

‘Do not go gently into that good night,’ adviseerde dichter Dylan Thomas . ‘Natuurlijk niet,’ antwoordde rapper Denzel Curry , ‘Maar wáár is dat feestje?’

4.0 5 0

Het was december en de winter begon z’n barre smoel te tonen: het ideale moment om in de AB een vuurtje aan te leggen.

Of om het spel gewoon in de fik te steken. Florida-native Denzel Curry nam in zijn plaat ‘Ta13oo’ vorig jaar een snoekduik in de wateren van zijn gedeukte ziel, en ging daarbij érg diep. Nu hij weer boven is, met opvolger ‘Zuu’, mag het allemaal harder, korter en - vooral - opwindender. Te Brussel kon u zijn poëzie proeven, zolang uw lippen niet reeds open waren gemept door een overenthousiaste buurman. Het kolkte wat.

Denzel kwam tevoorschijn als een djinn die een millennium of drie in zijn lamp had verscheten. In het hilarische ‘Ricky’ joelde hij, subtiel als Jeff Hoeyberghs maar wél grappig: ‘My daddy said: ‘Treat young girls like your mother’ / My momma said: ‘Trust no hoe, use a rubber.’’ Miami waaide door de Anspachlaan, inclusief tropische stormen, valse tanden en geslachtsziektes. ‘Zuu’ werd niet langer dan een minuut gespeeld, maar wat wil dat zeggen? De counter van Chadli tegen Japan duurde 16 seconden.

Wie de das van zijn kostuum nog niet om z’n hoofd had gebonden, kreeg met ‘Shake 88’ een onweerlegbaar argument ten voordele van goed in donkere ruimtes gedijende ontucht. Ik bedacht me van de weeromstuit: zo slecht als Rae Sremmurd was op Dour, zo goed was Denzel Curry, in een gelijkaardige show - één en al waaiend testosteron.

In de concertzaal mocht u niet roken: een gebod dat even strikt werd nageleefd als dat aloude ‘geen postjes pakken waar u geen verstand van heeft’ voor politici. (Te midden van de wietwalm hoorde ik toevallig iemand ‘Zuhal Demir!’ kuchen.)

Al paffende walste u de dansvloer plat. ‘Switch It Up’ pompte harder dan een ‘Kamp Waes’-deelnemer. Zoals de zatlappen een paar straten verder naar de laatste jenevers grabbelden op de kerstmarkt, zo zocht ‘Sumo’ uw strot op. ‘Clout Cobain’, nochtans een hit, werd gespeeld zoals eender welk ander nummer: Run the Jewels op steroïden.

Natuurlijk werden de doden geëerd: eerst maatje XXXTentacion (‘Front to back, side to side / Put your X’es up, cause it’s time to ride’), dan het rijtje Mac Miller, Nipsey Hussle, Juice WRLD. Wanneer voorprogramma Guapdad - vooralsnog springlevend - Denzel kwam bijstaan tijdens ‘Izayah’ spleet het publiek zich doormidden als een sympathiserende Rode Zee. Uitzonderlijk voor de AB, waar het energiepeil van het publiek veelal schippert tussen ‘comateus’ en ‘Philippe Geubels’. En toch even opmerken dat die ‘pussy taste like ice cream’-regel eerder al werd gebezigd door Rico Nasty, en dat-ie toen grappiger was.

‘Wish’ en ‘Ultimate’ schenen te denken dat ze op een festivalweide stonden, en richtten per abuis de schade van een warmteonweer aan: leuk!

Ten tijde van ‘SIRENS’ wenste Denzel (‘slow it down a bit!’) gas terug te nemen, wat op de schaal van Lewis Hamilton nu ook weer niet zo gek veel betekent. Als Freddy De Kerpel belooft om iets minder hard op je aanschijn te timmeren, dan blijft het natuurlijk wel Freddy De Kerpel. Zeker op de tonen van Rage Against the Machine’s ‘Bulls on Parade’: de volgende dag kijk je scheel.

Denzel Curry hield het na vijftig minuten voor bekeken en bewees zo de stelling die ik nu al elf jaar aan mijn snoepje probeer te verkopen: opwinding mag ook kort en krachtig. Alsook, minder prangend: hiphopshows met rapper en dj kunnen écht wel knallen, Rae Sremmurd nog aan toe.

Als Lamkel Zé zijn fratsen mag inkaderen met een goedlachs ‘Lamkel Zé na kalm’, dan mag Denzel Curry ook iets. Ik zeg maar wat: Denzel Curryworst? Nee, Denzel Currybest!