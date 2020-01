Angèle in Paleis 12: de middelvingers van Mademoiselle Bruxelles

Hoeveel koters zouden zich gisteren met zandzakjes onder de ogen, een schorre keel én onwrikbare glimlach in de schoolbanken genesteld hebben? Afgaande op het concert van Angèle dinsdagavond: zo’n slordige tienduizend. Als uit één borst zongen zij elke song woord voor woord mee in Paleis 12. Een concert zonder grootse verrassingen, maar eens zoveel bonnes vibraties.

4.0 5 0

Arena’s en paleizen vormen intussen het vaste strijdtoneel voor Angèle. Na de Lotto Arena, Vorst Nationaal en zalen van diezelfde grootorde in Frankrijk moest ook Paleis 12 er aan geloven. Straks wil ze even op de rem gaan staan, maar bij haar eerste van twee concerten aan de Heizel merkte je dat de voet nog stevig op het gaspedaal stond. Al sinds 2017 eigenlijk. Nog voor ze één single gelost had, kreeg Angèle toen al de Botanique tot aan de nok van de Rotonde gevuld. Amper een jaar later had ze drie gigantische hits op haar conto staan.

‘La thune’, ‘Loi de Murphy’ en ‘Je veux tes yeux’ waren dat. Met die eerste twee succesvolle singles werd de set in Paleis 12 doodleuk ingezet. Alsof ze met een plagerige zelfzekerheid wilde bevestigen dat het vet daarna nog làng niet van de soep zou zijn. Wie haar de voorbij jaren aan het werk zag (kies uit een veelvoud aan festivals en zalen) bleef helaas gespaard van écht grote verrassingen. Visueel speelde ze nog altijd met opblaasbare geweren, lichtgevende oogballen en een choreografie met spiegelkubussen.

Poezelig poppetje vs. patriarchaat

Maar goed: met een show die afwisselend deed denken aan het beste van Stromae qua vormgeving en sobere muzikale line-up, en het dansbare spektakel van Christine & The Queens overtuigde ze ook nu weer de hardnekkigste non-believer, gesteld dat die al überhaupt in de tribunes zaten om hun kroost te plezieren.

In Brussel dolde Angèle zelf nogal opvallend met de uitvergroting van haar eigen imago. Ze zong steevast met een poezelig stemmetje dat op maat van haar jonge publiek gemaakt leek, in haar bindteksten en tijdens de achter-de-schermenrepo voor de bisronde, oogde ze dan weer als een vrolijk poppetje dat wat naïef en onbedoeld op zo’n groot podium was beland. En tijdens de songs mat ze zichzelf dan weer een goedaardige streetwise uitstraling toe. Twee middelvingers gingen de lucht in tijdens ‘Balance ton quoi’. Triomfantelijk. Maar die opgestoken vinger naar het patriarchaat straalde geen spatje agressieve frustratie uit, eerder leek die bedoeld als een warm hart onder de riem van elke feminist(e) in spé die voor haar neus stond.

Sneeuwvlokjes

Als een aflevering van ‘Friends’ beleefde je dit concert: elke minuut was charmant, ongevaarlijk grappig en hartverwarmend. Durven we zelfs schoorvoetend toegeven dat zich enige ontroering in ons koude januarihart wurmde toen een - naar schatting - half miljard lichtjes in de zaal werden hooggehouden terwijl Angèle teder ‘Ta reine’ zong tegen een backdrop van opstijgende sneeuwvlokjes? Net zo bloedmooi was het van Dick Annegarn geleende ‘Bruxelles’, terwijl ‘Que du Love’ zijn voordeel deed met eerder opgenomen kisscam-beelden uit de zaal: het oorverdovende, schrille gejuich dat opsteeg toen twee meisjes elkaar vol op de mond kusten, doet vermoeden dat het wel snor zit met de volgende generatie.

Wel jammer dat een van hààr beste vrienden, broer Roméo Elvis, alweer een cameo maakte via vooraf opgenomen videoverbinding tijdens ‘Tout Oublier’. Hadden ze die gozer niet even kunnen optrommelen?

In februari speelt Angèle opnieuw in Paleis 12, en daarna staat Dour nog in de steigers. De kans dat ze haar show tegen dan wat heeft heruitgevonden, is vast klein. Maar om het met haar van Dick Annegarn geleende woorden te zeggen: ‘Tu vas me revoir Mademoiselle Bruxelles’.

Op 9/2 speelt Angèle opnieuw in Paleis 12