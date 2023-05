De slachtoffers van ‘De mol’: ‘Ik ben nog altijd heel zeker van mijn hoofdverdachte’

Toos, Lancelot of Commy: zondagavond geeft ‘De mol’ zijn geheimen prijs, weten we wie van deze drie Vlaanderen wekenlang genadeloos voor de zot hield én wie en passant deze zeven sympathieke peren vroegtijdig naar huis kachelde. Een overzicht van de gemolde slachtoffers.

‘Dit hebben we echt nog nooit gedaan!’ Nu zijn de beloftes van Gilles De Coster, een man die zijn slachtoffers al jaren met uitgestreken gezicht aanspreekt als ‘beste vrienden’, altijd met een korrel zout te nemen, maar kijk: deze keer sprak hij de waarheid. Voor het kakelverse elfde seizoen van ‘De mol’ werd een gouden wet herschreven. De onbekende tiende kandidaat bleek - tromgeroffel - een bekende Vlaming te zijn ... die meteen moest opkrassen.

‘Lawyers, Guns and Money’ zong Warren Zevon al in 1977. Bijna vijftig jaar later kon het zomaar de titel van de tweede ‘De mol’-aflevering (★★★½☆) zijn. Zij het op enigszins bescheidenere wijze: het pistool betrof een patattenkanon, de cash eindigde goeddeels tégen het witte spoorhekje en advocate Samya mocht na een rood scherm meteen beschikken. Maar dat zou dan weer niet aanslaan als songtitel.

Wiskundedocenten vertoeven doorgaans niet in de meest geliefde regionen der populatie, maar zelfs iedere algebra-regel heeft zo zijn uitzondering. In dit specifieke geval: Casio Conny. Dankzij haar aanstekelijke rechtschapenheid droegen haar medekandidaten én kijkend Vlaanderen haar meteen op handen, maar na aflevering drie (★★★½☆) stopt de Arizona-roadtrip vroeger dan gehoopt voor de ouderdomsdeken van ‘De mol’ 2023.

Rake klappen in de vierde aflevering van ‘De mol’ (★★★½☆) : één voor de Amerikaanse koter die het gore lef had om Rambo Ruben voor de voeten te lopen, maar een nog veel pijnlijkere bons kreeg Leïla te verduren. Nadat ze barmhartig de Paasherrijzenis van Commy verwerkelijkte, werd ze luttele minuten later zelf genadeloos aan het kruis genageld.

Een wezen vol mosterd - en dus een gortdroge hot-dog - en een proef met het nodige stunt- en vliegwerk: ook de vijfde aflevering van ‘De mol’ (★★★½☆) scheerde alweer hoge toppen. Bleef nadien toch aan de grond genageld staan en ‘keerde were’ naar haar grote preparé-liefde: Vlaanderens favoriete beenhouwer Lieselot.

Over smaken en kleuren valt niet te twisten, tenzij het de onderkant van een ontvlambare, Amerikaanse bus betreft. Donkergroen kan dan plotsklaps als kanariegeel worden aanzien, zo leerde een verrukkelijke zesde aflevering van ‘De mol’(★★★½☆) ons. Maar waar zelfs bij de kleurenblinde Ruben geen twijfel over kon bestaan: de rode eliminatiegloed die over meester Thomas neerdaalde.

Een duel met Lancelot en Commy won Rubie The Kid nog met de vingers in de neus, maar eens je in de loop van de genadeloze Gilles De Coster kijkt, is ontwijken geen optie meer. Net wanneer Vlaanderen de speurneuzen in dezelfde richting steekt, krijgt hoofdverdachte Ruben een rood scherm gepresenteerd in de zevende aflevering (★★★★☆).