Welke kandidaat uit ‘De mol’ is het meest verdacht? ‘Een West-Vlaming die kop noch staart krijgt aan ‘werekeren’, da ’s op z’n minst ongeloofwaardig’

Een uitstap naar de winkel, hotdogs als avondeten, en doen alsof je in een vliegtuig zit: ondanks de vele échte kurkentrekkers en loopings, toch een vrij makke aflevering vergeleken met de malle holderdebolder die ‘De mol’ doorgaans is. Maar wat was er wel het onthouden waard in aflevering vijf? Wie gedroeg zich verdacht? Wie niet?

Comfort

Een beetje jammer: nog maar één vrouw blijft nu over in deze editie van ‘De mol’, en het is dan nog één die alle clichés bevestigt door haar hoogtepunten te faken. Dat deed Comfort echter wel erg vaardig, waardoor Thomas, Lancelot, noch Lieselot doorhadden dat ze gewoon op de begane grond zat in plaats van in een rondtollend vliegtuig. Hoewel in de eerste opdracht Comforts robotische ex met een lege batterij kampte, wist ze toch nog geld binnen te brengen. Dat is meer dan van pakweg Lancelot gezegd kan worden.

Beeld Play

Lancelot

Zoals hierboven gezegd: richtte met zijn blinddoek een ware ravage aan in de rayon droge voeding, wat hem net zoals in het echte leven - we hebben het uitgeprobeerd - op een onmiddellijke verbanning uit de winkel kwam te staan. Niet erg: voortaan gaan we wel naar Delhaize, daar hebben ze hun klanten niet meer voor het kiezen tegenwoordig.

In de tweede proef toonde Lancelot zich wel erg nuttig door als enige de drone kundig langs de hindernissen te manoeuvreren, maar dient ook gezegd: van iemand die beweert ‘een bovengemiddelde kennis van films’ te beschikken, mag je wel verwachten dat hij een grotere impact heeft op de daaropvolgende proef. ‘Ben ik de mol?’, las het papiertje van Lancelot in de auto. Is de vraag stellen ze beantwoorden? En wat zegt dat dan over déze vraag?

Ruben

Behoorlijk nutteloos in de eerste opdracht waarbij blindelings hotdogs samengesteld moesten worden. Eerlijk is eerlijk: het was ook niet meteen de spannendste opdracht in de geschiedenis van ‘De mol’, en de opbrengst was dan ook navenant. Tijdens het stuntvliegen lukte het Ruben niet helemaal om zijn traject nauwkeurig te beschrijven aan Lancelot op de grond, die gelukkig snel doorhad dat hij daardoor een fout filmfragment te zien kreeg. Als we even de mantel der liefde mogen bezigen: er zijn ook mensen die al een angstaanval krijgen als ze nog maar door de paspoortcontrole moeten in Zaventem. Hoeft dus niet meteen iets te betekenen.

De Mol aflevering vijf Beeld Play4

Thomas

Apart: een West-Vlaming die al een heel seizoen weigert zich uit te drukken in iets wat zelfs maar van ver op Algemeen Nederlands lijkt, maar die, zodra er geld te verdienen valt, plots kop noch staart krijgt aan werkwoorden als ‘werekeren’. Misschien heeft Thomas gewoon nooit ‘Alles kan beter’ gezien: ook dat kun je verdacht vinden. Net als Ruben kreeg Thomas niet genoeg hotdogs tot bij de hongerige Amerikaan, en ook bizar: toen een proef later op het gehoor moest worden bepaald welke stuntvlieger niet écht in de lucht had gehangen, was Thomas er erg snel bij om Comfort geloofwaardig te vinden. En als filmkenner stelde hij ook al teleur. Quo vadis, Thomas?

De Mol Beeld Play4

Toos

Ook Toos bracht geld op in de supermarkt, wat hem net als Comfort een tikje minder verdacht maakte in een opdracht die vrij makkelijk naar de haaien te helpen was. Je zou ’m nog bijna dat voorval met Witse en z’n paard vergeven. Tijdens het stuntvliegen leek Toos evenmin van plan om de boel te belazeren: zijn filmfragment was dankzij zijn nauwkeurige beschrijvingen het juiste, maar werd helaas niet herkend door Thomas.