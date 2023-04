Welke kandidaat uit ‘De mol’ is het meest verdacht? ‘Hoe kan dat Thomas? Hoe kan dat?’

Een schijnexecutie, een inloopcursus tijdreizen, een op het nippertje vermeden kernramp, en het besef: we zijn alweer halfweg. Maar wat was er nog het onthouden waard na de vierde aflevering van ‘De mol’? Wie gedroeg zich verdacht? Wie niet? Laten we daarvoor even terugkeren naar vorige zondag. Flux capacitor aan? Zoef!

Comfort

Normaliter veilig en wel in de achtergrond terug te vinden, maar nu noodgedwongen in de schijnwerpers gegooid als afvaller die nog net haar hachje wist te redden ten koste van Leila. Wil dat iets zeggen? Alleen als de mol niet bang is om zélf het gevreesde rode scherm op te zoeken: bij de opdracht waarmee Comfort haar executie wist uit te stellen, ging uiteindelijk wel een aanzienlijk bedrag uit de groepspot. Het zou een primeur zijn in ‘De mol’, maar: niet de eerste primeur. Klinkt tegenstrijdig, is het niet.

Lancelot

Was bijzonder in zijn element als geriatrische bingospeler. Een beetje zorgwekkend, maar op het eind van de dag: onschadelijk. Zorgde er vrijwel in zijn eentje voor dat de opdracht in de raketsilo niet faliekant afliep door de aanmoedigingen van Lieselot naast zich neer te leggen. Als mol kun je dat een gemiste kans noemen als je alibi je op een dienblaadje wordt aangereikt. Is Lancelot dan zeker niét de mol? Ho even, dat zegt ù.

Beeld Play4

Lieselot

Wat te denken van Lieselot? Waar er persoonlijke voordelen te rapen vallen, verschijnt Lieselot uit het niets. De Siegfried Bracke-tactiek, kortom. Met als enige verschil dat Lieselot zélf niet neemt, maar er liever bij haar medespelers op aandringt dat het gerust iets méér mag zijn - zoals het een goede slager betaamt. Hoewel noch Lieselot noch Lancelot uiteindelijk naar de pasvragen greep, stuurde ze wel aan om ze op z’n minst eens in de hand te nemen: verdachte boel als daaronder dan een knop blijkt te zitten die de boel de lucht in kan jagen. Weigerde aanvankelijk haar medewerking aan Comfort na diens eliminatie, maar keerde alsnog haar kar. Dat kan berouw zijn, of strategie.

Ruben

Bij de tweede opdracht in de zoo zat Ruben samen met Thomas in polepositie om de boel te beduvelen, maar van die twee was hij zonder twijfel de minst verdachte. Een opdracht eerder viel wel op hoe Ruben als enige weigerde om zijn persoonlijke code mee te delen aan Thomas en Toos, maar hem dàt kwalijk nemen is een ander paar mouwen: heel betrouwbaar kwamen die twee nu ook niet over. Deed tussendoor zelfs nog wat aan plaatselijke pedagogiek door in de dierentuin een al dan niet delinquent kind rond de oren te meppen. Onze gok: Ruben doet hoogstens aan missiewerk, maar weinig meer.

Thomas

Als het gaat om brokken maken tijdens een Amerikaans avontuur moet Thomas doorgaans alleen Dante Vanzeir voorlaten. Hij nam iedereen op de korrel die volgens hem te gretig voor pasvragen speelde in de eerste opdracht, om zich nadien zelf te ontpoppen tot de meest gedreven kandidaat - en de pasvragen vervolgens aan zijn neus te zien voorbijgaan. Rammelde verder, al dan niet onbedoeld, met ieders voeten tijdens de opdracht in de dierentuin. Daar was hij vrijwel nooit gehaast (een slecht idee als de tijd loopt), leek hij erg vatbaar door rondstruinende bejaarden (àltijd een slecht idee), en presteerde hij het om een simpele maar in het oog springende spelfout niét te vinden (hoe kàn datd?)

Beeld Play4

Toos

Eindigde dankzij gedreven ellebogenwerk vooraan tijdens de proef in de raketsilo, in het zog van Thomas, maar kon daar evenmin munt uit slaan. Deelde daarna zichzelf in bij het team dat bingo moest spelen, wat van hieruit gezien niet de meest gedroomde plaats was om als mol de hoop te belazeren. En al helemaal niet als je daarbij ook nog geld opbrengt, zoals Toos ook deed. En dat ondanks een kwaad geval van cataract: wie doet het hem na?