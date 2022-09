‘We All Scream’ van comedian Patton Oswalt is als een schuur vol met clownschaamhaar: de show kriebelt zonder te prikkelen of pijn te doen

Een schuur vol schaamhaar van clowns. U hebt er nog nooit over nagedacht, maar Patton Oswalt wel. Het gekke is niet het haar, vindt de comedian, want Bassie en Pipo hebben ook recht op een avontuurlijk seksleven. Het punt is eerder logistiek, namelijk de moeite die het kost om die schuur te vullen. Oswalt vergelijkt zijn nieuwe show ‘We All Scream’ met zo’n schuur: het volstaat niet om de poort open te doen, enkel door je helemaal in Krusty’s piemelwol te nestelen weet je of de belofte wordt waargemaakt.

Patton Oswalt is in Vlaanderen zeker niet de bekendste Amerikaanse comedian, maar wie het vak een beetje volgt, weet heel goed wat ie aan de goedzak heeft: van de pot gerukte stand-up over de banaalste dingen eerst, vol verwijzingen en vergelijkingen die alleen van de ware nerd kunnen komen. Dat laatste mag niet verbazen, want Oswalt vertolkt Matthew the Raven in stripverfilming ‘The Sandman’ en dook op in ‘The Boys’, de superheldenreeks van Amazon.

Hoe banaler het begin van het verhaal, hoe harder Oswalt het van de pot rukt. Als hij een trampoline koopt om aan zijn conditie te werken, mondt dat uit in een Pixarfilm over gedesillusioneerde fitnesstoestellen, met Timothée Chalamet in de rol van de trampoline. Als hij zich druk maakt over zijn gebroken voet, wordt het bijna kunst.

Je kunt die kronieken bedenken, uitschrijven en vertellen, maar het goeie is dat de comedian ook in zijn improvisaties nooit minder dan verrassend uit de hoek komt, zoals tegen een toeschouwer op de eerste rij die zijn studies combineert met werken in een bar: “Ah, een Tom Hanks-film uit de eighties!”

Naast filmreferenties en lolletjes over een werkloze trampoline had Oswalt, zoals in al zijn shows, ook wat te zeggen over de maatschappij. Om maar te zeggen dat ‘We All Scream’ níet de eerste Netflix-special in tijden is waarin het woord woke niet valt. Oswalt stelt even nuchter als ontnuchterd vast dat de norm zo snel evolueert dat zelfs een devote progessieveling als hij er ooit door zal worden platgewalst door iemand die nog opener van geest is. Een sterke gedacht, die hij wat verloren op het podium laat liggen. Het moet wel gezegd dat de comedian weet waarover hij praat: hij was een van de enige comedians die Louis C.K. op het podium veroordeelde nadat die zijn kleine Luigi liet slingeren voor de neus van enkele vrouwen en hij veroordeelt de standpunten van Dave Chappelle zonder hem daarvoor als vriend te laten vallen.

Lekker hangend op zijn kruk lijkt Oswalt een makkelijke avond te hebben, maar dat is zijn presence: achter zijn ogen kan het niet anders dan onophoudelijk draaien, wentelen en knarsen om het spervuur van grappen en grapjes niet te laten stoppen. ‘We All Scream’ doet wat het moet doen: amuseren en verwonderen, kriebelen zonder te prikkelen of pijn te doen. Een beetje als een schuur vol met schaamhaar van clowns.