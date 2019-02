Humo Documaand: Bekijk hier 'CitizenFour', de adembenemende documentaire over Edward Snowden en zijn ontluisterend verhaal

Zes jaar geleden vond er in een hotelkamer in Hongkong een ontmoeting plaats die onze kijk op het Internet voorgoed zou veranderen. In die kamer deed klokkenluider en ex-CIA-medewerker Edward Snowden tijdens een lang gesprek met journalist Glenn Greenwald van The Guardian en met documentairemaakster Laura Pointras een schokkend boekje open over de spionageactiviteiten op het Net van Google, Facebook en de Amerikaanse geheime dienst NSA. ‘Citizenfour’, winnaar van de Oscar voor Beste Documentaire in 2015, vormt tegelijk ook een boeiend portret van Snowden, de man die door sommigen als een landverrader en door anderen als een held wordt beschouwd. In 2016 maakte Oliver Stone een langspeelfilm over de zaak met Joseph Gordon-Levitt als Snowden, maar we geven het u op een briefje: de documentaire is stukken spannender.