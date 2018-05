Deze film is tot en met 8 juni gratis te bekijken op Humo.be

Ziehier één van de mooiste en aangrijpendste Indische films van het afgelopen decennium. En voor alle duidelijkheid: het betreft hier géén extravagante Bollywoodproductie vol heren en dames die in kitscherige decors staan te swingen op hindimuziek, maar een gevoelvol drama over een oudere weduwnaar (klasbak Irrfan Khan) en een ongelukkige huisvrouw (Nimrat Kaur) die elkaar het hof beginnen te maken met behulp van – jawel – een lunchdoos. Eén ding staat vast: zoals liefde door de maag gaat, zo gaat ‘The Lunchbox’ door de ziel. En wedden dat u achteraf onwaarschijnlijk veel trek zult hebben in sambal goreng tempeh kering? (es)