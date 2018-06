Humo Docu: Bekijk hier 'Shadow World', een verbijsterende inkijk in de schimmige wapenindustrie

Telkens als er ergens een oorlog uitbreekt, kun je in de kantoren van de wapenhandelaars de champagnekurken horen knallen. Dat blijkt tenminste uit deze felgelauwerde docu, die een verbijsterende inkijk biedt in het ranzige wereldje van de wapenindustrie.

Aan de hand van ontnuchterende interviews laat de Belgische regisseur Johan Grimonprez zien hoe die business in elkaar zit: de wapenfabrikanten betalen smeergeld aan de politici, die vervolgens in de media verhalen ophangen over nieuwe terroristische dreigingen die alleen kunnen worden tegengehouden door de aankoop van nieuw oorlogsmateriaal. En de burger, die trapt erin. Maar niet meer na het zien van ‘Shadow World’. (es)