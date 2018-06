Humo Film: bekijk nu gratis 'Le meraviglie': een diep ontroerend Italiaans familiedrama

Deze film is tot en met 12 juli gratis te bekijken op Humo.be

Wie naar het Italiaanse familiedrama ‘Le meraviglie’ kijkt, zal de hele film – en nog lang daarna – ontroerd aan het scherm gekluisterd zitten.

Met diepgevoelde tederheid vertelt regisseuse Alice Rohrwacher het verhaal van de stugge honingboer Wolfgang (Sam Louwyck), die tussen de glooiende heuvels van Umbrië met de moed der wanhoop een eeuwenoude imkertraditie probeert voort te zetten. Intussen raakt de oudste van zijn vier dochters in de ban van haar trillende hormonen én van een filmcrew – symbool van moderniteit – die in de buurt een reclamespot komt opnemen. Superster Monica Bellucci heeft een stralende bijrol, maar vergis u niet: het is Louwyck die de film draagt. Bij zijn première op het filmfestival van Cannes in 2014 werd de film genomineerd voor de Gouden Palm. Die ging uiteindelijk naar het Turkse ‘Winter Sleep’, maar ‘Le Meraviglie’ sleepte wel de prijs van de jury in de wacht. (es)