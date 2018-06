Humo Docu: Bekijk hier 'Gardenia', een ontroerende terugblik van bejaarde dragqueens op de hoogte- en dieptepunten in hun leven

In een reeks diep ontroerende interviews blikken ze terug op de beproevingen die ze in hun jeugdjaren dienden te doorstaan: het onbegrip van hun ouders, de eenzaamheid, de wanhoop die hen naar clandestiene klinieken in Marokko dreef. Tegelijk halen ze met veel melancholie herinneringen op aan de succesvolle rondreizende theatershow van Alain Platel, waarin ze op oudere leeftijd het beste van zichzelf mochten geven. En waaruit ze, in de laatste rechte lijn van hun levens, dan toch een mespuntje puur geluk wisten te puren. (es)