Humo Film: bekijk nu gratis 'Layla M.': van speels schoolmeisje tot geradicaliseerde jihadist

Een man of een vrouw die alles in de strijd gooit voor een grote portie friet met mayo en een cervela special: yep, zo iemand kunnen we nog begrijpen.

Maar hoe kun je begrip opbrengen voor een geradicaliseerd iemand die zó’n godsgruwelijke hekel heeft aan de westerse samenleving dat hij of zij bereid is om brutaal geweld te gebruiken? ‘Layla M.’, de negende film van de Nederlandse cineaste Mijke de Jong, waagt een integere poging om door te dringen tot de ziel van een Marokkaans schoolmeisje (prachtige vertolking van Nora El Koussour) dat van speelse rebelsheid langzaamaan afglijdt naar extreem jihadisme. De cineaste vergoelijkt of veroordeelt de daden van Layla niet, maar maakt haar radicaliseringsproces wel inzichtelijk. En dat is heel wat. (es)