Humo Film: Bekijk hier 'Mommy', een ontroerend portret van een stormachtige moeder-zoonrelatie

Weduwe Diane moet haar 14-jarige zoon Steve, die homo is en aan ADHD lijdt, weer in huis nemen nadat hij uit het rehabilitatiecentrum geschopt is. Het is het begin van een aantal stevige ruzies. Alles is weergegeven in een 1:1-beeldverhouding, een visuele metafoor voor de benauwde relatie tussen de personages. De 29-jarige regisseur Xavier Dolan leverde met ‘Mommy’, dat in 2014 de Juryprijs won in Cannes, een semiautobiografisch portret af. Maar het is ook gewoon een ontroerend verhaal over een stormachtige moeder-zoonrelatie, en hoe we mensen niet kunnen redden door ze graag te zien – maar toch altijd blijven proberen.