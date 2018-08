Humo Docu: Bekijk hier de onbetaalbaar grappige mockumentary 'Wien is 't Hof van Commerce'

Humo Docu is een samenwerking met Dalton Distributie, de toonaangevende distributeur van langspeeldocumentaires en kortfilms. De website Dalton.be biedt een enorm aanbod van interessante en relevante documentaires om online te streamen.

Dit jaar vieren we de twintigste verjaardag van ’t Hof van Commerce, de geniale hiphopband die het West-Vlaams verhief tot wereldtaal en die zelfs de stijfste houten klazen onder ons op de dansvloer onhoudbaar aan het freestylen wist te brengen onder het brullen van ‘Zeg ne ki oe loat ist!’ Maar hoe is het indertijd eigenlijk allemaal begonnen? U krijgt het opwindende antwoord in ‘Wien is ’t Hof van Commerce’, een hoogst inventieve, bijzonder originele en onbetaalbaar grappige mockumentary waarin schitterende concertopnamen en unieke archiefbeelden (hilarisch hoogtepunt: de piepjonge Kowlier, Buyse en DJ 4T4 die in een oud voorlichtingsfilmpje over soa’s staan te rappen) worden afgewisseld met ontluisterende getuigenissen van onder anderen Wim Opbrouck, Wim Willaert, Bent Van Looy, Wannes Cappelle, Eddy Merckx en Thorsten Brimmer, de eerste producer van de band (die verdacht goed lijkt op acteur Bruno Vanden Broecke). Doe er gerust nog twintig jaar bij, mannen!