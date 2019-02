Deze week bij Humo: Twee maanden gratis topfilms: UnCut, een cadeau van 15,98 euro

Wilt u thuis een goede film bekijken, maar vindt u zelden of nooit uw gading in het aanbod? Humo schiet te hulp! Met twee maanden gratis abonnement op uncut.be, het nieuwe streamingplatform met topfilms uit binnen- en buitenland.

In de catalogus vindt u recente titels als ‘Rundskop’, ‘Son of Saul’ en ‘Drive’ , maar ook onverwoestbare klassiekers als ‘Eraserhead’ of ‘Dancer in the Dark’. Bekijk onze filmtips hier. Een cadeau ter waarde van 15,98 euro, maar voor de popcorn moet u zelf zorgen.

U vindt uw unieke activatiecode in uw Humo van 19 februari 2019.

Activeer online:

Surf naar uncut.be

Klik op ‘Start je abonnement’

Maak een profiel aan.

Kies voor een abonnement op één scherm voor €7,99 per maand en bevestig.

en bevestig. Voer uw betaalmiddel in.

Geef uw persoonlijke promocode in en bevestig.

Na afloop van deze gratis maanden wordt het abonnement voor onbepaalde duur verlengd. U kunt op elk ogenblik kosteloos opzeggen.

Hebt u al een account? Maak dan één van uw vrienden blij met deze twee maanden gratis UnCut.

Om van dit cadeau te kunnen genieten, activeert u uw unieke code ten laatste op 3 maart 2019. De twee maanden gratis UnCut beginnen te lopen zodra u uw unieke code activeert. Na afloop van deze actie wordt het abonnement voor onbepaalde duur verlengd (u betaalt dan €7,99/maand incl. BTW). U kunt op elk ogenblik kosteloos opzeggen (surf naar uncut.be, ga naar ‘Uw profiel’, klik op ‘Mijn instellingen’ en vervolgens op ‘Annuleer mijn abonnement’). Dit cadeau kan niet omgeruild worden in andere voordelen of cash. Deze actie is niet geldig voor wie al een account heeft. Deze actie is niet cumuleerbaar met andere acties van UnCut en geldt niet voor een abonnement met 4 schermen voor €9,99 per maand. Deze actie geeft recht op een gratis maand UnCut boven op de gratis proefmaand. Bij vragen, surf naar UnCut.be en klik op ‘Help’.