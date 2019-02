Humo Documaand: Bekijk hier 'Ademloos', de aangrijpende documentaire over de onsmakelijke praktijken van de asbestindustrie

In deze ontluisterende documentaire laat Daniel Lambo (die indertijd nog vakantiewerk heeft verricht in de asbestfabriek in Kapelle-op-den-Bos) niet alleen zien dat de kankerverwekkende stof asbest in Vlaanderen elke dag nog steeds mensenlevens eist, maar dat er in het buitenland nog steeds fabrieken bestaan die het dodelijke goedje produceren en aan de man brengen. Ronduit schokkend is het getuigenis van de priester die vertelt dat 30% van de uitvaarten in Kapelle-op-den-Bos te maken hebben met asbestdood, en dat de ‘piekperiode’ nog moet komen, tussen 2020 en 2025. Mijn Heer.