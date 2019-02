Humo Documaand: Bekijk hier 'Hollywood aan de Schelde', het langverwachte passieproject van Robbe De Hert

Twee jaar geleden zag het er nog naar uit dat Robbe De Hert voorgoed de handdoek in de ring zou moeten gooien, maar dankzij een geslaagde crowdfundingscampagne, een benefietactie en extra overheidssubsidie is het de cineast dan toch gelukt om zijn levenswerk, een documentaire over de geschiedenis van de Vlaamse film, te voltooien. En het eindresultaat mag beslist worden gezien: ‘Hollywood aan de Schelde’ spát uiteen van de unieke beeldfragmenten, de smakelijke anekdotes en de boeiende getuigenissen van onder meer Hugo Claus, El Arbi en Bilall, Erik Van Looy, Roland Verhavert, Koen De Bouw, Jan Verheyen en tientallen anderen kopstukken van de vaderlandse cinema.