Humo presenteert 'Maart Documaand': kijk nu gratis naar deze veelbesproken en ijzersterke docu's

'Hollywood aan de Schelde': het langverwachte passieproject van Robbe De Hert

Twee jaar geleden zag het er nog naar uit dat Robbe De Hert voorgoed de handdoek in de ring zou moeten gooien, maar dankzij een geslaagde crowdfundingscampagne, een benefietactie en extra overheidssubsidie is het de cineast dan toch gelukt om zijn levenswerk, een documentaire over de geschiedenis van de Vlaamse film, te voltooien. En het eindresultaat mag beslist worden gezien: ‘Hollywood aan de Schelde’ spát uiteen van de unieke beeldfragmenten, de smakelijke anekdotes en de boeiende getuigenissen van onder meer Hugo Claus, El Arbi en Bilall, Erik Van Looy, Roland Verhavert, Koen De Bouw, Jan Verheyen en tientallen anderen kopstukken van de vaderlandse cinema.

'69 Minutes of 86 Days': een film die u niet zal loslaten

Mocht u tijdens het bekijken van deze magnifiek gefotografeerde Noorse docu vlak boven uw schouders een klein pijntje voelen: geen nood, dat is de film die u bij uw nekvel grijpt. Documentairemaker Egil Hå skjold Larsen zette zich, zonder uitleggerige commentaar of storende voiceover, in het spoor van het driejarige meisje Lean. Samen met een groep Syrische vluchtelingen doorkruist Lean Europa, van tentenkamp naar tentenkamp en van asielcentrum naar asielcentrum, soms op de schouders van haar vader, soms dapper meestappend met de groep. Tijdens de 86 dagen-durende trektocht, door de maker verwerkt tot 69 zielsaangrijpende minuten, groeit Leans ‘Frozen’-rugzakje uit tot een prachtig symbool van pure onschuld in een bikkelharde wereld. Hou je haaks, Lean.

'Ademloos': een aangrijpende documentaire over de kwalijke praktijken van de asbestindustrie

In deze ontluisterende documentaire laat Daniel Lambo (die indertijd nog vakantiewerk heeft verricht in de asbestfabriek in Kapelle-op-den-Bos) niet alleen zien dat de kankerverwekkende stof asbest in Vlaanderen elke dag nog steeds mensenlevens eist, maar dat er in het buitenland nog steeds fabrieken bestaan die het dodelijke goedje produceren en aan de man brengen. Ronduit schokkend is het getuigenis van de priester die vertelt dat 30% van de uitvaarten in Kapelle-op-den-Bos te maken hebben met asbestdood, en dat de ‘piekperiode’ nog moet komen, tussen 2020 en 2025. Mijn Heer.

'Zie Mij Doen': de docu die jouw beeld op mensen met een mentale beperking voorgoed zal veranderen

In deze ontroerende, in fraai zwartwit geschoten documentaire volgt Klara Van Es (‘Verdwaald in het Geheugenpaleis’) enkele bewoners van Monnikenheide, een zorgcentrum voor mensen met een mentale beperking. Achteraf zult u Nadine, Sam, Quan en de andere bewoners niet langer zien als mensen met een handicap, maar als prachtige zielen die met verrassend veel nuchterheid en zelfinzicht over hun lot spreken.

'My Scientology Movie': Louis Theroux duikt onder in de fascinerende kerk

Humo Docu zou natuurlijk niet compleet zijn zonder een bijdrage van – na Kuifje - de beste vliegende reporter ter wereld, Louis Theroux. In het even onrustwekkende als hilarische ‘My Scientology Movie’ duikt Theroux in de donkere wereld van Scientology, de door L. Ron Hubbard opgerichtte sekte waarvan Tom Cruise sinds oudsher één van de vaandeldragers is. Met de hulp van Marty Rathburn, ooit de alom gevreesde, op één na machtigste man van de omstreden kerk, waagt Theroux een memorabele poging om de mysterieuze aantrekkingskracht te begrijpen die deze sekte uitoefent op celebs als John Travolta en Mimi Rogers. Waarschuwing: na ‘My Scientology Movie’ zult u nooit meer op dezelfde manier naar de flink van zijn voetstuk donderende Cruise kunnen kijken.

>> Later deze week beschikbaar

'Citizenfour': De adembenemende documentaire over Edward Snowden

Zes jaar geleden vond er in een hotelkamer in Hongkong een ontmoeting plaats die onze kijk op het Internet voorgoed zou veranderen. In die kamer deed klokkenluider en ex-CIA-medewerker Edward Snowden tijdens een lang gesprek met journalist Glenn Greenwald van The Guardian en met documentairemaakster Laura Pointras een schokkend boekje open over de spionageactiviteiten op het Net van Google, Facebook en de Amerikaanse geheime dienst NSA. ‘Citizenfour’, winnaar van de Oscar voor Beste Documentaire in 2015, vormt tegelijk ook een boeiend portret van Snowden, de man die door sommigen als een landverrader en door anderen als een held wordt beschouwd. In 2016 maakte Oliver Stone een langspeelfilm over de zaak met Joseph Gordon-Levitt als Snowden, maar we geven het u op een briefje: de documentaire is stukken spannender.