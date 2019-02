Humo Documaand: Bekijk hier 'Zie Mij Doen', de ontroerende docu die jouw blik op mensen met een mentale beperking zal veranderen

In deze ontroerende, in fraai zwartwit geschoten documentaire volgt Klara Van Es (‘Verdwaald in het Geheugenpaleis’) enkele bewoners van Monnikenheide, een zorgcentrum voor mensen met een mentale beperking. Achteraf zult u Nadine, Sam, Quan en de andere bewoners niet langer zien als mensen met een handicap, maar als prachtige zielen die met verrassend veel nuchterheid en zelfinzicht over hun lot spreken.