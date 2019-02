Humo Documaand: Bekijk hier het ontroerende '69 Minutes Of 86 Days', een film die u niet zal loslaten

Mocht u tijdens het bekijken van deze magnifiek gefotografeerde Noorse docu vlak boven uw schouders een klein pijntje voelen: geen nood, dat is de film die u bij uw nekvel grijpt. Documentairemaker Egil Hå skjold Larsen zette zich, zonder uitleggerige commentaar of storende voiceover, in het spoor van het driejarige meisje Lean. Samen met een groep Syrische vluchtelingen doorkruist Lean Europa, van tentenkamp naar tentenkamp en van asielcentrum naar asielcentrum, soms op de schouders van haar vader, soms dapper meestappend met de groep. Tijdens de 86 dagen-durende trektocht, door de maker verwerkt tot 69 zielsaangrijpende minuten, groeit Leans ‘Frozen’-rugzakje uit tot een prachtig symbool van pure onschuld in een bikkelharde wereld. Hou je haaks, Lean.